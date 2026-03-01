COPE
La historia en Tiempo de Juego
La historia en Tiempo de Juego

01 MAR 2026 | Tiempo de Juego en la Historia

Esta semana el historiador José Luis Corral nos recuerda cómo fue la expulsión de los judíos de España.

Expulsión de los judíos de España
