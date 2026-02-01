Luis Rubí, abogado experto en ciberestafas: "Si clonan la voz de tu madre para pedirte 300 euros y los pagas, hay una opción para que puedas recuperarlos"

Una de las estafas que, desgraciadamente, más de moda se han puesto es la que utiliza voces clonadas con inteligencia artificial para suplantar la identidad de un familiar y solicitar dinero.

Sobre este asunto han debatido en el programa Lo que viene el presentador, José Ángel Cuadrado, y el experto en ciberestafas Luis Rubí, de ArdiCiber, que ha explicado las claves de un fraude cada vez más extendido y ha aclarado si es posible recuperar los fondos.

La cara B de la inteligencia artificial

Luis Rubí ha comenzado su intervención reconociendo que la inteligencia artificial “es algo maravilloso”, pero ha señalado cuál es su principal problema. “Tiene el riesgo de que pueda ser mal utilizada”, ha afirmado el experto, en referencia al caso planteado por el presentador sobre una supuesta madre que llama a su hijo con la voz perfectamente clonada para pedirle 300 euros de forma urgente.

¿Se puede recuperar el dinero?

Ante este tipo de situaciones, el experto asegura que existe una contrapartida. Aunque el usuario haya autorizado la transferencia, Rubí explica que “las transacciones que son forzadas y son a terceros” pueden ser investigadas. Según el experto, los estafadores utilizan cuentas mula y testaferros, por lo que es posible analizar el destino de los fondos y, por tanto, “hay una opción de recuperación”.

El experto en ciberestafas ha profundizado en esta idea, recordando que las entidades financieras tienen ciertas responsabilidades. “Hay obligaciones de las entidades financieras de monitorizar esas transacciones y saber quién recibe esos fondos y por qué los recibe”, ha detallado. Por este motivo, incluso cuando el fraude ya se ha producido, se abre la “oportunidad de reclamar también en ese tipo de casos”.

En este sentido, el abogado matiza la diferencia fundamental entre un descuido y una estafa bien ejecutada. La negligencia grave del cliente, según Rubí, se daría si el usuario, por ejemplo, compartiera sus claves personales o ignorase las alertas de seguridad explícitas enviadas por su propia entidad. Sin embargo, recalca que ser víctima de un engaño sofisticado, donde los delincuentes demuestran un conocimiento detallado de la vida de la persona, no entra en esa categoría. Por tanto, la responsabilidad recae en gran medida sobre la seguridad de las entidades financieras.

Para poder recuperar el dinero, Rubí insiste en la importancia de actuar con rapidez. “Lo primero es contactar con el banco para cancelar la operación y, acto seguido, interponer una denuncia ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”, aconseja. Con la denuncia en mano, el cliente debe presentar una reclamación formal al servicio de atención al cliente de su banco. Si la entidad rechaza la devolución, el siguiente paso es acudir al Banco de España, organismo que mediará en el conflicto y evaluará si la entidad cumplió con sus obligaciones de vigilancia.