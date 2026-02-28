Pedro Méndez de Vigo, general retirado del Ejército de Tierra: "Nadie debe esperar que de aquí surja automáticamente un gobierno prooccidental y democrático"

El esperado ataque de Israel y Estados Unidos sobre Irán ya ha comenzado. Una operación militar conjunta que, aunque no por inevitable, sí era previsible, como ha explicado el general retirado del Ejército de Tierra Pedro Méndez de Vigo en el programa ‘Mediodía COPE’ con Antonio Herraiz. El despliegue militar estadounidense en la zona, el más grande desde la invasión de Irak en 2003, hacía presagiar una acción de estas características.

El objetivo: acabar con el programa nuclear

El general Méndez de Vigo ha señalado que, a pesar de las conversaciones paralelas en Ginebra, el objetivo principal de la ofensiva es claro y no es otro que neutralizar la amenaza atómica del régimen iraní. "El objetivo fundamental es finalizar, es acabar con la posibilidad de Irán de desarrollar un arma nuclear", ha afirmado el experto.

El objetivo fundamental es finalizar, es acabar con la posibilidad de Irán de desarrollar un arma nuclear" Méndez de Vigo General retirado del Ejército de Tierra

Este episodio tiene similitudes con la llamada ‘guerra de los 12 días’ del pasado junio, cuando Israel también bombardeó instalaciones nucleares iraníes. Sin embargo, según Méndez de Vigo, la inteligencia israelí debió concluir "que el trabajo no estaba terminado". Esta vez, el apoyo de Estados Unidos es crucial, ya que disponen de bombas especiales necesarias para alcanzar objetivos subterráneos de las que Israel carece.

La incógnita del cambio de régimen

El ataque abre una "ventana de oportunidad" para que la oposición interna intente derrocar al régimen de los ayatolás, según ha analizado Méndez de Vigo. Sin embargo, este escenario no está exento de riesgos, ya que una agresión externa podría generar una "cierta cohesión nacional" que fortaleciera al actual gobierno. El general retirado ha subrayado el contraste entre una sociedad civil "joven, urbana, moderna" y una Guardia Revolucionaria bien estructurada.

Méndez de Vigo también ha advertido sobre la dificultad de un cambio de poder forzado desde el exterior, insistiendo en que cualquier transformación política debe surgir desde dentro del país. "El cambio de régimen lo tienen que provocar los propios iranís", ha sentenciado, añadiendo que el resultado es incierto y que nadie debe esperar que de ahí surja automáticamente "un gobierno prooccidental, democrático".

Una guerra exclusivamente aérea

El general ha sido tajante al definir la naturaleza del conflicto: se trata de operaciones estrictamente aéreas. La distancia de más de 1.000 kilómetros entre Israel e Irán hace que una intervención terrestre no sea "posible y mucho menos deseable". Por tanto, no se espera un despliegue de tropas sobre el terreno, a diferencia de otros conflictos como el de Ucrania.

EFE Humo se eleva en el centro de Teherán tras el ataque israelí, 28 de febrero de 2026. Israel lanzó un ataque contra Irán el 28 de febrero de 2026.

Además del programa nuclear, los ataques se dirigirán contra las defensas antiaéreas, los centros de mando y control y la cúpula militar y política iraní. Aunque el resultado final es "impredecible", Méndez de Vigo considera que esta vez no pueden fallar en su objetivo principal. "Yo creo que que después de que no se lograra acabar el trabajo, la guerra de los 12 días, esta vez yo creo que no se pueden permitir el lujo de que, de alguna forma, el programa nuclear iraní, después de todo esto, siguiera adelante", ha concluido.