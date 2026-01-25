Víctor Manuel Gómez, especialista en talento digital: "Un ingeniero de inteligencia artificial puede conseguir salarios de 57.000 euros de media"

El 2026 se perfila como el año de la consolidación de la inteligencia artificial, un campo que, superado el 'hype' inicial, comienza a ofrecer utilidades potentes y a transformar el mercado laboral.

Durante una conversación en el programa 'Lo que viene' de COPE con José Ángel Cuadrado, el CEO de 4Geeks Academy España, Víctor Manuel Gómez, ha desgranado las oportunidades laborales, algunas muy bien remuneradas, que están surgiendo gracias a esta tecnología.

Ingeniero de IA: el cerebro técnico

El rol más destacado es el de ingeniero de inteligencia artificial, definido por Gómez como "el cerebro técnico de este nuevo mundo". Este profesional debe saber programar en lenguajes como Python y conocer librerías como React, además de manejar herramientas de machine learning y RAGs para entrenar modelos.

Según el experto, un perfil junior puede empezar en unos 30.000 euros, mientras que el salario medio se sitúa en "57.000 euros aproximadamente".

Nuevos roles centrados en la eficiencia

Para optimizar procesos, surge el ingeniero de automatizaciones, que convierte actividades repetitivas en procesos automáticos. Gómez recalca que la clave es el análisis posterior, pues "el reporte no agrega valor, lo que agrega valor es el análisis de ese reporte". Este cambio, más que eliminar empleos, los transforma, con salarios promedio de entre 40.000 y 50.000 euros.

En un nivel más estratégico se encuentra el AI Product Manager, la figura que conecta negocio y tecnología para que los proyectos escalen. Este profesional evita gastos innecesarios, ya que, como advierte Gómez, "la tecnología, sin entender el negocio, es un gasto brutal de dinero". Su retribución en España puede alcanzar los 60.000 o 70.000 euros.

El liderazgo del futuro y la formación

En la cúspide se sitúa el Chief Artificial Intelligence Officer (CAIO), una evolución del CTO que dirigirá toda la estrategia de IA en las grandes compañías. Gómez también ha subrayado que la transición a estos roles es posible para cualquier persona, incluso "de letras", siempre que exista un compromiso real: "Si quieres cambiar tu vida, puedes, porque hay una demanda enorme, pero las cosas que tienen una gran recompensa requieren un gran esfuerzo".