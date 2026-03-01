Perico Durán, comandante de vuelo: "Nunca en la historia de la aviación mundial ha habido un accidente de un avión por turbulencia"

Según las estadísticas, el 40 por 100 de la población experimenta algún grado de ansiedad al subirse a los aviones. Este miedo, que va desde una ligera aprensión hasta una fobia paralizante, ha sido el tema central en el programa 'Fin de Semana' de COPE, donde la directora Cristina López Schlichting ha entrevistado al comandante de Iberia Perico Durán. Con 25 años de experiencia y más de 15.000 horas de vuelo, Durán ha arrojado luz sobre las realidades de la aviación para calmar a los pasajeros más temerosos, como nuestro compañero de 'Fin de Semana' Diego González, quien ha confesado no poder subir a un avión sin medicación.

Las claves para superar la aerofobia

Perico Durán ha explicado que el miedo a volar tiene "muchas aristas" y su origen es muy variado. Puede surgir en personas con problemas de gestión de la ansiedad, ser contagiado por otros o aparecer tras una mala experiencia. Curiosamente, señala que en muchos casos se manifiesta cuando las personas "han sido padres y empiezan a ser más conscientes de las consecuencias que podrían tener para terceras personas". Sin embargo, el piloto lanza un mensaje de esperanza a través de su libro 'Volar sin miedo': "el miedo a volar es aprendido y que todo lo que se aprende se puede desaprender".

Europa Press Aeropuerto de Málaga

El comandante insiste en que quienes sufren este miedo no deben sentirse aislados. "No están solos, que les entiendo muy bien", ha asegurado Durán, quien dirige una comunidad en redes sociales para ayudar a superar esta fobia. Reconoce que ha visto "miles de casos" de personas que lo han superado y afirma con rotundidad que "ellos no van a ser diferentes".

La aviación, más segura que nunca

Uno de los pilares del argumento de Durán es la seguridad aérea actual. Afirma que ahora hay "muchísimo, muchísimo menos" accidentes que antes. "En el año 2023 hubo un único accidente de una compañía aérea [...] entre 40 millones de vuelos", ha detallado el piloto. Esta cifra, subraya, está "cerca del cero absoluto, de la perfección absoluta en cuanto a seguridad".

Según el comandante, el problema no es la realidad, sino la percepción que se tiene de ella. "En los medios de comunicación, las redes sociales, ahora en los aeropuertos están llenos de cámaras [...], y cualquier evento que hay nos lo ponen una y otra vez", argumenta. Esta sobreexposición mediática ha alterado la percepción del riesgo, aunque se muestra optimista: "Yo creo que algún año llegaremos en el que no haya ningún accidente con víctimas mortales en aviación".

Despegue, turbulencias y 'pozos de aire': mitos desmontados

El despegue es uno de los momentos más temidos, como ha confesado Diego González. Sin embargo, Perico Durán lo desmitifica por completo, explicando que lejos de ser un riesgo, existe la llamada "velocidad de acción", un punto de "doble seguridad". Antes de alcanzarla se puede frenar en pista, y después, el avión puede "seguir volando" incluso con un fallo de motor. De hecho, los aviones "están certificados para volar y despegar [...] con el número de motores que tengan menos 1".

Perico Durán junto a López Schlichting y Diego González en 'Fin de Semana'

Las turbulencias son otro foco de pánico universal. Aunque reconoce que son desagradables, Durán ofrece un dato demoledor que debería tranquilizar a cualquier pasajero. "Nunca en la historia de la aviación mundial ha habido un accidente de un avión por turbulencia", ha sentenciado en antena. Explica que se producen por el choque de masas de aire y que, aunque algunas son imprevisibles, los pilotos y controladores trabajan constantemente para evitarlas.

Nunca en la historia de la aviación mundial ha habido un accidente de un avión por turbulencia" Perico Durán Comandante de vuelo

El comandante también ha definido los distintos niveles de movimiento, aclarando que en sus 25 años de carrera nunca ha experimentado una turbulencia calificada como "severa", y que los aviones están certificados para aguantar fuerzas muy superiores. Sobre los temidos "pozos de aire", es tajante: "no existen". Se trata de un término popular para una turbulencia que provoca un pequeño descenso, pero en ningún caso una caída en un "vacío".

Finalmente, sobre el aterrizaje, Durán admite que es la fase que requiere "más pericia manual" por parte del piloto, influida por factores como el viento o la geografía del aeropuerto, mencionando el caso de Bilbao. Sobre los vídeos de aviones aterrizando de lado, como los de Madeira, aclara que es una técnica controlada y que en dicho aeropuerto no ha habido un accidente en "los últimos 30 o 40 años".

Para quien ha vivido una mala experiencia, la recomendación del experto es clara: "volver a hacerlo". Asociar de nuevo la acción de volar con momentos agradables es clave para que el mal recuerdo "se va a hacer más pequeño". Ante la duda sobre cómo llegar a disfrutar de un vuelo, Durán concluye con optimismo que existen cursos y terapias para conseguirlo: "esto se puede superar y lo vas a lograr seguro".