Dani Senabre lanza una seria advertencia al Barça sobre Simeone antes de la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey: "Con todos los respetos, no es Unai Emery"

El próximo martes se disputa en Barcelona el partido de vuelta de las semifinales de la Copa del Rey entre el FC Barcelona y el Atlético de Madrid. El conjunto azulgrana llega al encuentro tras una contundente victoria por 4-1 ante el Villarreal, mientras que los rojiblancos lo hacen después de un gris partido en Oviedo, donde ganaron por 0-1. En este contexto, el periodista Dani Senabre ha analizado la eliminatoria en el tramo final de 'Tiempo de Juego'.

EFE Simeone padre con su hijo Giuliano

La gestión del Cholo, la clave

Senabre ha querido mostrar su respeto por todos los entrenadores, pero ha señalado una diferencia fundamental en la gestión de partidos de alta tensión. El comunicador cree que Diego Simeone "no es un Unai Emery" y ha afirmado con rotundidad que el técnico argentino "gestiona mejor estas cosas". Su análisis se centra en la capacidad del Cholo para afrontar duelos decisivos.

EFE Lookman celebra con Julián Álvarez uno de los goles del Atlético contra el Barcelona.

Según el periodista, aunque el entrenador del Atlético de Madrid también ha sufrido "grandes derrotas", su balance en los enfrentamientos directos contra los grandes equipos es notable. "Yo diría que de todos los entrenadores que he visto en los últimos años contra el igual, el Cholo es de los que más sabe jugar", ha sentenciado Senabre en los micrófonos de la Cadena COPE. Esta reflexión llega justo antes de una de las citas más importantes de la temporada para ambos clubes.