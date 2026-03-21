La cara oculta de Pokémon Go: tus partidas han entrenado en secreto una inteligencia artificial

Si has jugado a Pokémon Go, has estado trabajando sin saberlo. Esta es la polémica conclusión que se ha desvelado en la sección de videojuegos de 'Lo que viene' de COPE, con José Ángel Cuadrado y Jesús Tobarra.

La popular aplicación ha servido durante años para alimentar un proyecto secreto de inteligencia artificial, utilizando las imágenes que los propios usuarios captaban con sus móviles para entrenar un sistema a gran escala.

Un mapa 3D construido por los jugadores

La noticia, que como confesó Tobarra, “nos ha dejado a todos con la boca abierta”, señala directamente a Niantic, la empresa desarrolladora del juego.

Durante los diez años que han pasado desde el lanzamiento del juego en 2016, la compañía ha recopilado miles de millones de imágenes de las “pokeparadas” y “gimnasios” que los jugadores visitaban, como la iglesia de un pueblo o un monumento.

Esta noticia nos ha dejado a todos con la boca abierta” José Ángel Cuadrado Director de Lo que viene de COPE

El objetivo de Niantic era construir un gran modelo geoespacial, es decir, mapas tridimensionales del mundo con un nivel de detalle extremo. ¿La finalidad? Perfeccionar tecnologías como los coches autónomos o los robots de reparto. Aunque la empresa se defiende afirmando que avisó en los términos y condiciones, la realidad es que en 2016 pocos usuarios eran conscientes de las implicaciones de la inteligencia artificial y de que estaban cediendo sus imágenes para este fin.

La controversia no reside tanto en la utilidad de la tecnología, sino en el hecho de que “no se sabía que estaban recopilando datos para ellos”, como se explicó en el programa. Mientras los jugadores se movían y usaban la cámara para disfrutar de la experiencia de juego, una empresa estaba recogiendo todo lo que veían sus móviles. Además, el propio diseño del juego invitaba a usar la cámara para “disfrutar al máximo”, aunque existiera la opción de jugar sin ella.

30 años de Pokémon: nuevos juegos y la sombra de la nostalgia

Esta polémica llega en un año clave para la franquicia, que celebra su 30 aniversario desde su lanzamiento original en Japón. Las celebraciones incluyen colaboraciones con marcas como Lego, McDonald's y Adidas. En el terreno de los videojuegos, ya se ha lanzado el aclamado Pokémon Pocopia, un título relajante al estilo Animal Crossing en el que el jugador, convertido en Pokémon, debe devolver la vida a un mundo desolado.

Sin embargo, la expectación se centra en los nuevos títulos principales, Pokémon Viento y Pokémon Oleaje. Sobre ellos planea la desconfianza de los fans, generada por los problemas de los últimos lanzamientos, como Escarlata y Púrpura, ambientados en una región basada en España. Según Tobarra, en esos juegos “las intenciones eran buenas, pero se quedaban en el intento”, con ideas como el mundo abierto que no terminaban de estar bien ejecutadas.

Las intenciones eran buenas, pero se quedaban en el intento” Jesús Tobarra Experto en videojuegos

A esto se suma un acabado visual deficiente, con texturas pobres y un rendimiento inestable que provocaba que el mundo “se viera a tirones”, empañando la experiencia de juego. La nostalgia por los títulos clásicos de Game Boy, como Rojo, Azul o Dorado, también juega en contra de las nuevas entregas, ya que es difícil replicar el impacto emocional de los primeros juegos.

A pesar de la polémica con Niantic y las críticas a las últimas entregas, la comunidad de Pokémon Go sigue muy activa. Tobarra y Cuadrado comentaron cómo todavía hoy se organizan grandes quedadas, como una reciente en la Casa de Campo de Madrid con decenas de jugadores, demostrando que la fiebre por capturar Pokémon sigue más viva que nunca.