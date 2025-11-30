Enrique Polo de Lara, director de Salesforce España: "En primavera de 2026 la gente va a poder configurarse un coche, financiarlo y contratarlo sin intervención humana"

Enrique Polo de Lara, director de Salesforce en España, ha anunciado en una entrevista en el programa 'Lo que viene' de COPE con José Ángel Cuadrado que una empresa de automoción permitirá a sus clientes "configurarse un coche, financiarlo y contratarlo sin intervención humana" a partir de la primavera de 2026. Este avance, que estará disponible en marzo o abril, es uno de los proyectos más rompedores de la compañía.

Una empresa agéntica

Este hito es un ejemplo de lo que Polo de Lara denomina como "empresa agéntica", un modelo de compañía "liderada por personas" pero que cuentan con "capacidades aumentadas por la inteligencia artificial". Citando a Garri Kaspárov, ha explicado que los humanos "no vamos a ser reemplazados, vamos a ser promocionados", ya que el puesto de trabajo cambiará al contar con un agente que trabajará con la persona.

A futuro, el trato humano va a ser el nuevo lujo" Enrique Polo de Lara Responsable de Salesforce en España

Ha puesto como ejemplo de ello a la promotora inmobiliaria AEDAS Homes, que ya cuenta con dos agentes de IA, Lara y Félix. Lara "ha vendido ya dos apartamentos por valor de 1.000.000 de euros" y gestiona una cartera de 2,5 millones, atendiendo a los interesados en cualquier idioma las 24 horas del día antes de pasar el contacto a un empleado.

Otro caso de uso es el de CaixaBank, donde un agente se encarga de todo el "proceso de cualificación de la hipoteca" analizando la documentación del cliente. Una vez que toda la información está verificada, "entra el humano a hablar con el cliente", permitiendo a los gestores delegar tareas de poco valor. En su opinión, en el futuro "el trato humano va a ser el nuevo lujo".

Retos y futuro de la IA

El directivo ha señalado que esta tecnología no está solo al alcance de grandes empresas y que las pymes también pueden adoptarla. Sin embargo, se enfrentan a dos barreras principales: la cultural y la de los datos. "Muchas empresas no han invertido suficientemente en la calidad de sus datos", ha afirmado, lo que dificulta el trabajo de la IA.

Si realmente creas una una jurisdicción digital, de manera que tú te tienes que autenticar como quien eres, el suflé baja totalmente" Enrique Polo de Lara Director general de Salesforce en España

Ante los recelos que genera la IA por los ciberataques y la privacidad, Polo de Lara ha explicado que su diseño garantiza que un agente de IA tiene los mismos permisos y derechos de acceso que el empleado al que asiste. Además, han añadido una capa para evitar "la toxicidad, las alucinaciones y para entender el sentimiento", garantizando que las respuestas sean siempre correctas y con el tono adecuado, como en el caso de Repsol, donde los clientes empresariales ya pueden hacer pedidos de bombonas a un asistente virtual.

Maximo Garcia de la Paz Enrique Polo de Lara en las oficinas de Salesforce.

SOBRE LA CONDUCCIÓN AUTÓNOMA

Durante la entrevista en Lo que viene, José Ángel Cuadrado ha querido plantearle algunos retos relacionados con el futuro. Por ejemplo, sobre la conducción autónoma Polo de Lara considera que es ya es una realidad tecnológica, como demuestran los 500 coches de Waymo que operan en San Francisco. Sin embargo, su despliegue en España es un "tema más regulatorio que tecnológico", ya que es necesario decidir como país cómo abordar esa transición y la coexistencia con los vehículos tradicionales.

La identidad digital como solución

Uno de los grandes saltos sociales, según el responsable de Salesforce, sería la implementación de una identidad digital única para redes sociales. "Si realmente creas una jurisdicción digital, de manera que tú te tienes que autenticar como quien eres, el suflé baja totalmente", ha asegurado. Esta medida eliminaría el anonimato y, con él, las cuentas falsas, los bots y gran parte del odio y la polarización presentes en las plataformas digitales.

Finalmente, ha abordado el concepto de los "humanos mejorados" con dispositivos integrados, un escenario que ve a largo plazo pero que exige un debate social previo. Ha advertido sobre el riesgo de crear desigualdades si no se garantiza la "igualdad de oportunidades para todos", ya que podría llevar a una sociedad donde una parte de la población juegue en "otra liga".