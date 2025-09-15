España se convierte en referente europea de la FP con sus campeones en refrigeración y hostelería

Desde luego que la educación en España, en todas y cada una de sus modalidades, es uno de los pilares básicos de nuestro país. La educación y la enseñanza es uno de los elementos claves de nuestro país. Más allá del debate clásico sobre si la pública es mejor que la concertada y/o privada, y viceversa. La educación en España es más que excelente.

Destacar sobre todo el increíble y el maravilloso trabajo de nuestros docentes, los cuales se dejan la piel cada día en preparar las clases correspondientes de historia, lengua, matemáticas o ciencias sociales. Da igual la materia que sea allí siempre habrá un profesor. Es verdad que en algunas de las materias anteriormente dichas, España flaquea un poco. Véase el ejemplo de todos los años que el informa PISA siempre deja a nuestro alumno en la más mediocridad del ranking mundial y entre comunidades.

Por otra parte, la educación superior en España también es de una calidad magnifica. Nuestra Universidad y, muy en concreto nuestra Formación Profesional, poseen un nivel muy alto respecto a nuestros vecinos europeos.

Una Formación Profesional dorada

La Formación Profesional, o comúnmente llamada FP, siempre ha estado ahí, como si fuese una secundaria frente a la educación universitaria. Sin embargo, también es una gran realidad para muchos de nuestros estudiantes que buscan una alternativa a esa Universidad, que en algunos casos a lo mejor no les interesa.

Si nos acercamos más a la FP, podemos descubrir un campeonato europeo, como si fuese toda una gran competición como el Mundial de Fútbol o los Juegos Olímpicos, sin embargo no nos hemos ido con las manos vacías sino que nos llevado algún que otro título.

En 'La Tarde' con Pilar García Muñiz, de la mano de Rosa Rosado, han querido llevar a antena estas verdaderas hazañas de nuestros estudiantes. Alex Caro, estudiante en Zaragoza, logró la medalla de bronce en la modalidad de refrigeración y aire acondicionado.

"Lo principal que necesita un camarero es una buena formación"

Viendo nuestra delegación española también se destaca Miguel Ángel Abril, un joven de 21 años, granadino que ha destacado en la prueba de servicio de restaurante y bar.

"En lo más importante en este tipo de pruebas es saber llevar el equilibrio durante el servicio" afirma Abril, en donde determina que el servicio en restauración es la parte más importante durante el desarrollo de la actividad económica de un bar.

Mucha gente considera que el trabajo de camarero es sencillo, sin embargo, Abril ha destacado en todas sus pruebas por la excelencia, una excelencia que el protagonista determina que: "

lo principal que necesita un camarero es una buena formación y yo me siento muy orgulloso de mis raíces, donde me enseñaron las bases y principios de esta profesión. Además también hay que tener en cuenta la experiencia laboral. Yo soy una persona joven, eso sí siempre he tenido una oportunidad donde he podido poner en practica todo hasta llegar hasta aquí" Miguel Ángel Abril Miembro de la delegación española del Europeo de habilidades profesionales

Todos estos logros hacen que nuestros jóvenes que están estudiando cualquier nivel de Formación Profesional, tomen referencias. Unas marcas, más que maravillosas para unos chicos que a pesar de la poca edad que tienen, en este caso tan solo 21 años y de un pequeño pueblo de Granada, hacen una vez más ejemplo de que nuestra Formación Profesional esta más viva que nunca.

En muchos casos, nuestros profesionales que están a nada de la jubilación, pueden estar tranquilos ya que sus profesiones, con esta generación de chavales, está a buen recaudo.