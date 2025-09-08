Así funciona el cheque de hasta 770 euros para que puedas hacer cursos gratis

¿Te gustaría trabajar en un sector con alta demanda laboral? El Govern de les Illes Balears lanza el programa piloto "Cheque formación", una iniciativa de 1 millón de euros para que puedas formarte gratis en oficios con un futuro prometedor.

En Baleares, en los últimos años las empresas están teniendo graves problemas para conseguir trabajadores. En los sectores de la instalación faltan fontaneros, electricistas entre otros y han reclamado al gobierno autonómico acciones para revertir la situación. De esa petición desesperada surge esta iniciativa.

A partir de este lunes, 8 de septiembre, podrás solicitar tu "Cheque formación" para acceder a cursos en áreas estratégicas como fontanería, electricidad, climatización y energías renovables. La gran novedad de este programa es la flexibilidad que ofrece: una vez que el SOIB (Servicio de Empleo de las Illes Balears) te conceda el cheque, podrás elegir la especialidad, el centro de formación y las fechas que mejor se adapten a tu vida.

¿cómo funciona?

El programa introduce un mecanismo pionero: cuando una persona solicita participar, el SOIB le concede un cheque formativo, que equivale al importe subvencionado del curso, con un valor que oscila entre los 171,60 y 772,20 euros. Con este cheque, el participante puede elegir entre la oferta disponible de las entidades adheridas. De este modo, se garantiza más libertad de decisión a las personas beneficiarias, a la vez que se asegura que la formación esté vinculada a sectores con elevada demanda laboral.

La consellera de Trabajo, Catalina Cabrer, ha destacado que este programa piloto supone un "paso adelante en las políticas activas de empleo" porque "da libertad a las personas para escoger la formación que más les interesa y, al mismo tiempo, concentra el esfuerzo público en los sectores con más oportunidades de trabajo y mejor futuro".

CAIB Cheque Formación

El presupuesto total de este plan piloto es de 1 millón de euros y pueden acceder a él tanto personas desempleadas como empleadas. Los cursos se pueden iniciar desde la publicación de la lista de entidades adheridas en la web del SOIB y se podrán ejecutar hasta el 28 de febrero de 2027.

¿Quién puede beneficiarse y cómo solicitarlo?

Si estás en el paro, solo tienes que pedir cita previa con un orientador y acudir físicamente a las oficinas del SOIB para recibir asesoramiento y solicitar tu cheque. Si ya tienes trabajo, puedes inscribirte a través de una de las entidades adheridas.

En esta primera fase, participan cinco entidades de formación con una amplia oferta de cursos: ASINEM, Fundación Patronato Obrero de Sant Josep, Fundación Laboral de la Construcción, HOTECMA e Infocal Formación. Juntas, ofrecen formación en áreas tan diversas como el cálculo y diseño de instalaciones de gas, la domótica, el hidrógeno renovable, la fontanería, la instalación de climatización eficiente, el montaje de andamios y plataformas elevadoras, y cursos esenciales de Prevención de Riesgos Laborales (PRL).

Con este programa, el SOIB refuerza su apuesta por una formación de calidad, adaptada a las necesidades de las empresas y del mercado laboral, y ofrece a la ciudadanía nuevas oportunidades para mejorar su empleabilidad y progresar profesionalmente. Si buscas cambiar tu vida laboral, esta es tu oportunidad.

Para más información, no dudes en visitar el sitio web del SOIB en la sección "Convocatòria «Xec formació 2025-2027»" y descubre todas las opciones de formación que tienes a tu alcance.