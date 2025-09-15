El álbum de cromos de los años 90 que es posible que guardes en casa y por el que puedes ganar hasta 250 euros: buscado entre los coleccionistas

Hay pocas sensaciones tan bonitas como estar reordenando cosas del hogar, encontrarte con esa billetera vieja que llevas mucho sin usar y ver que en su interior hay un billete de 20, 50 o incluso hasta 100 euros. En esos casos, es como si hubieras descubierto un tesoro perdido que estaba esperando a ser "desenterrado".

¿Qué pasaría si te dijésemos que uno de esos tesoros podría estar en la comodidad de tu casa y que tiene un valor mucho más alto del que te imaginas?

Hoy, en nuestra sección de objetos, te vamos a hablar de un álbum de cromos que seguro reconocerás. Si eras un niño en los 80-90 es muy probable que lo intentaras rellenar entero, pero si naciste después de esta época también sabrás muy bien de la existencia de este objeto coleccionable, ya sea un aficionado futbolero o no.

Alamy Stock Photo 2C7NM44 Diego Maradona (Argentina) against Cameroon. FIFA World Cup Italy 1990 inaugural match.

En esta ocasión nos referimos al álbum de Panini del Mundial de Italia 90, una pieza única que, más de tres décadas después, sigue generando sonrisas, nostalgia y hasta una gran oportunidad económica para los que lo sigan teniendo, lo hayan completado y lo conserven en buen estado.

Hagamos un viaje rápido al pasado para recordar una cuando, en plena fiebre del mundial, los quioscos eran un segundo para niños y adultos. Ahí, entre periódicos y dulces, se encontraban los sobres de cromos del Mundial de Italia 90.

Aunque hoy en día suene a locura, cada uno de ellos costaba 25 pesetas, unos 0,15 euros, por lo que con unas pocas monedas podías abrirlos a la espera de que te saliera una de las estrellas del momento, como por ejemplo: Diego Armando Maradona, Rudi Völler o Roger Milla.

El verano de 1990 dejo una huella indeleble en la historia del deporte por muchas razones. Para empezar, fue el último mundial de la Alemania Federal, que se "despidió" de la mejor manera posible, al coronarse como la selección campeona ante la Argentina de Maradona. El partido fue gobernado por un ambiente muy brusco y polémico, en el que el penal de Andreas Brehme fue decisivo.

También fue un mundial para el recuerdo por los momentos icónicos que se vieron en el torneo: desde las lágrimas de Paul Gascoigne hasta el baile de Roger Milla contra Camerún en Cuartos de Final, y si hablamos de Italia 90, no se puede olvidar la explosión goleadora del Toto Schillaci, como máximo goleador.

Italia 90 también cambió la historia del fútbol para siempre, a partir del juego excesivamente conservador visto por algunas selecciones, se abrió el debate sobre la prohibición del pase atrás para que el portero cogiera el balón con las manos; en 1992 la norma de devolución fue aprobada, modernizando el deporte.

Hoy en día, el álbum Panini del Mundial de Italia 90 se ha convertido en un deseo de los coleccionistas. Su valor suele variar según la edición, hubo diferentes versiones en Europa y Latinoamérica, el estado de conservación y si todos los cromos están pegados o no.

Si cumple con todas estas condiciones es posible que el precio te sorprenda, ya que si buscas "álbum Italia 90" en Todocoleccion encontrarás que se está llegando a vender por un valor de 250 euros, ya que la mayoría de unidades ya no tienen la misma calidad y cuidado que tenían fueron comprados.

Así que ya sabes, es momento de empezar a abrir los armarios de la casa y revisar esos viejos baúles donde guardabas tus juguetes y álbumes de cuando eras pequeño, porque quizás el Mundial de Italia 90 te da un último gran momento icónico.

Otro objeto de los 90 que también obtenido un gran valor en los últimos años

Alamy Stock Photo Cajita Feliz

Un juguete de McDonald's que también podrías tener en tu casa es la Cajita Feliz Vintage Fisher Price con hamburguesa, patatas fritas, silbato de tarta de manzana y Happy Meal Bix. A mediados de los años 90, McDonald’s inició una colaboración con Fisher-Price para incluir en sus famosos 'Happy Meals' una serie de juguetes para niños pequeños.

Existen dos razones principales por las que este juguete tiene un valor tan alto en el mercado del coleccionismo. La primera, y la más fácil de entender, es por ser la representación física del menú clásico para niños de McDonald's, que puede llegar a ser una pieza decorativa única en la colección de cualquiera.

Mientras que la segunda razón habla más del desarrollo de los juguetes de la macrocompañía. A día de hoy, la mayoría de los juguetes del 'Happy Meal' son más simples y livianos, con menos piezas y diseños más básicos, en parte por la reducción de costos, la producción masiva y el cambio hacia materiales reciclables, lo que ha disminuido su complejidad y sensación de calidad en comparación con los modelos de décadas pasadas.

Si buscas este juguete en internet rápidamente te sorprenderás por el valor que tiene. En la página destinada a las ventas online, Etsy, está valorada por 224,27 euros. Por lo que, mirar por casa para ver si lo tienes, puede llegar a cambiarte el estado a ánimo a feliz como la cajita.