Después de 44 años se jubila y la decisión que toma la alcaldesa consigue movilizar a todo el pueblo: llevaban meses preparándolo

Una vida dedicada al trabajo termina siendo recompensada con esa ansiosa jubilación que muchos esperan con ansias, especialmente durante los últimos años de la vida laboral. Sin embargo, con ello vienen las despedidas y cuando has trabajado de cara al público, el adiós es más duro. Ya no solo para quien dice adiós, sino también para todos aquellos que han compartido parte de su vida con esa persona.

TE PUEDE INTERESAR Descubre a su hijo haciendo bullying a un niño con autismo y la reacción inesperada de la madre deja mudos al resto de padres del parque

Esta historia tiene lugar en la localidad alemana de Redefin, en el estado federado de Mecklembrugo-Pomeriana Ociddental, que ha sido testigo de la despedida de Petra Thees, una vendedora que ha trabajado durante más de 40 años en la tienda de alimentación del pueblo. Después de tanto tiempo, llegaba la hora de jubilarse. Eso sí, no ha sido un adiós agridulce, sino más bien todo lo contrario, y su historia la recogió el diario local Nordkurier.

UN PLAN SECRETO CON TODO EL PUEBLO IMPLICADO

Por lo visto, todo el pueblo conspiró para organizarle una fiesta sorpresa. Lo complicado era, en este caso, que la mujer se pudiera mantener al margen. Para hacerlo, optaron por despistarla y le hablaron de un evento vecinal que había organizado la Asociación de Apoyo a la Infancia y la Juventud con el lema "Juntos en lugar de solos". La idea era reunir a diferentes generaciones a tomar café y tomar pastas.

Alamy Stock Photo Imagen de una floristería en Keitum, un pequeño pueblo de Alemania

Un evento que nunca se celebró... o al menos no como lo vendieron desde el principio. Esto era la excusa perfecta para poder hacerle un homenaje por toda su vida de trabajo. Todo ello fue ideado por la alcaldesa Roswitha Böbel, su adjunta Tina Schorcht y la encargada de la tienda, Yvonne Jalaß, compañera de Petra desde 2001.

"Estoy encantada de que todos hayan mantenido la boca cerrada", aseguró la alcaldesa, quien no dudó en agradecer la complicidad de todos los vecinos y los empleados. Apuntó que Petra no solo era querida en el pueblo por su trabajo, sino por su implicación también en el Ayuntamiento y en cualquier sitio donde se le necesitara. Y fue así como consiguieron hacerle el homenaje que se merecía.

Alamy Stock Photo Imagen de recurso de una calle de Luneburg, en Alemania

LA NUEVA ETAPA DE PETRA, SIN DECIR ADIÓS A LA TIENDA

Aunque la mujer vaya a jubilarse, continuará colaborando con la tienda unas diez horas a la semana, con lo cual no termina de desvincularse del todo del local en el que ha pasado gran parte de su vida. Aun así, Petra se mudará con su marido al municipio de Pritzier, a poco más de 9 kilómetros del pueblo. Su idea es estar más cerca de su hijo y pasar más cerca de sus nietos.

Un cierre de etapa que queda marcado por el reconocimiento sincero de toda una comunidad que la considera mucho más que una simple vendedora, sino una pieza indispensable del pueblo.