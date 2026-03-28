Rafael Pampillón, economista: "El precio del alquiler va a subir porque el BCE lógicamente subirá los tipos; es una pérdida de poder adquisitivo para quienes tengan hipoteca o paguen una renta"

El IPC adelantado de marzo se ha disparado al 3,3% y las previsiones para los próximos meses no son más optimistas. El economista Rafael Pampillón, catedrático de Economía Aplicada en la Universidad San Pablo CEU, ha analizado la situación en el programa La Mañana Fin de Semana de la COPE, dirigido por Fernando de Haro, y ha advertido sobre un escenario de subidas de precios continuadas, con una inflación que "en abril se puede ir al 3,7, y en mayo más del 4 por 100".

Un verano con precios al alza

Uno de los factores que impulsará los precios es la llegada de la temporada alta de verano, que se espera que atraiga a una gran cantidad de turistas.

Pampillón ha anticipado "una presión sobre la demanda", especialmente en hoteles y restaurantes, que ya estarían ajustando sus tarifas al alza ante la previsión de un aumento de sus propios costes, como los energéticos y los de los alimentos.

La incertidumbre geopolítica, con el precio del petróleo ya en 115 dólares el barril, agrava la situación.

De hecho, el experto no considera "exagerado" el pronóstico del Banco de España de que la inflación pueda alcanzar el 6% si el conflicto no se resuelve pronto. La situación, según Pampillón, es "muy incierta y la genera una situación complicada para las empresas".

Europa Press Un hombre junto a una inmobiliaria

Hipotecas y alquileres, en el punto de mira del BCE

Ante esta escalada de precios, todos los ojos están puestos en el Banco Central Europeo (BCE). El economista da por hecho que el organismo tomará cartas en el asunto para no repetir errores del pasado.

"El Banco Central Europeo se retrasó, tuvo un retraso en la guerra de Ucrania [...] esta vez, pues, lógicamente, subirá tipos", ha afirmado Pampillón.

Para las hipotecas mal, pero para los que alquilan, las rentas de alquiler van a subir también" Rafael Pampillón Catedrático de Economía Aplicada en la Universidad San Pablo CEU

Esta subida de tipos de interés impactará directamente en el bolsillo de los ciudadanos. Por un lado, encarecerá las hipotecas variables ligadas al Euríbor, pero el catedrático ha lanzado una advertencia adicional: "para las hipotecas mal, pero para los que alquilan, las rentas de alquiler van a subir también".

La conclusión, ha sentenciado, es una pérdida de poder adquisitivo generalizada "para los que tengan una hipoteca y para los que vivan de alquiler".

Gemini Una persona mira el extracto del banco donde le cobran la cuota de la hipoteca

Es una pérdida de poder adquisitivo para los que tengan una hipoteca y para los que vivan de alquiler" Rafael Pampillón Catedrático de Economía Aplicada en la Universidad San Pablo CEU

Riesgo de deterioro económico y laboral

El Banco de España también ha alertado sobre una posible ralentización en la creación de empleo, un punto en el que coincide Pampillón.

El economista ha explicado que los mayores costes y la menor capacidad de compra de los ciudadanos llevarán a las empresas a producir menos y, en consecuencia, a "emplear a menos gente", dibujando un "deterioro generalizado de toda la economía".

La única salida a este panorama es una desescalada del conflicto, lo que podría hacer que el precio del barril bajara de 115 a 80 dólares.

Sin embargo, Pampillón ha matizado que, aunque se alcance un acuerdo, hay daños en infraestructuras clave que "llevará tiempo" reparar, manteniendo los precios altos.

El experto ha concluido con una reflexión pesimista: "cuando los precios suben, como ha ocurrido con el café y el chocolate, luego ya no bajan".