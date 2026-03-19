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El BCE resiste y mantiene congelados los tipos al 2% pese al encarecimiento energético por la crisis con Irán

El Consejo de Gobierno del BCE, que se reunió en la sede central de la entidad en Fráncfort, indicó en un comunicado que "tiene la determinación de asegurar que la inflación se estabilice en el objetivo del 2 % a medio plazo".

La presidenta del BCE, Christine Lagarde, anuncia lo acordado por el Consejo de Gobierno de la entidad europea

EFE

La presidenta del BCE, Christine Lagarde, anuncia lo acordado por el Consejo de Gobierno de la entidad europea

María Bandera

Publicado el

1 min lectura

El Banco Central Europeo (BCE) mantuvo este jueves sus tipos de interés a los depósitos bancarios en la zona del euro en el 2 % pese al fuerte encarecimiento del petróleo y el gas debido a la guerra en Irán y la escalada de la violencia en Oriente Medio.

El Consejo de Gobierno del BCE, que se reunió en la sede central de la entidad en Fráncfort, indicó en un comunicado que "tiene la determinación de asegurar que la inflación se estabilice en el objetivo del 2 % a medio plazo".

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