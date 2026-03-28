Jorge Olcina, meteorólogo: "El termómetro subirá a partir del martes, llegando incluso a 28 °C en Sevilla; la Semana Santa será soleada, el anticiclón de las Azores dominará hasta el Domingo de Pascua"

El meteorólogo y director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante, Jorge Olcina, ha confirmado en el programa Fin de Semana de la COPE, con Cristina López Schlichting, una de las noticias más esperadas: la Semana Santa será tranquila y soleada.

Según ha explicado, "desde hace años no podemos dar una noticia de una Semana Santa tranquila, soleada, y sí que podemos adelantar que, afortunadamente, esta Semana Santa sí que lo va a ser" gracias a una situación anticiclónica.

La previsión apunta a que el anticiclón de las Azores, que ha estado muy ausente durante el invierno, irá ganando protagonismo y será el elemento que marque el tiempo hasta el Domingo de Pascua.

Esto se traducirá en un tiempo estable y soleado en la mayor parte del país, sin riesgo de precipitaciones.

No obstante, Olcina matiza que el ambiente, especialmente en el centro y norte peninsular, seguirá siendo fresco, con mínimas bajas a primeras horas de la mañana.

Temperaturas de hasta 28 ºC en el sur

La situación será diferente en el sur peninsular, sobre todo en el Valle del Guadalquivir. En esta zona, el termómetro va a ir ganando grados a partir del martes.

Concretamente, en Sevilla se esperan temperaturas que podrían alcanzar los 27 y 28 grados entre el Miércoles y Jueves Santo, ofreciendo un panorama plenamente primaveral para disfrutar de los días centrales de la Semana Santa.

El termómetro subirá a partir del martes, llegando incluso a 28 °C en Sevilla" Jorge Olcina Meteorólogo

EFE Pasajeros en la estación de Atocha en Madrid este viernes, en el que comienza la operación especial de Semana Santa

Un fin de semana de contrastes

Sin embargo, antes de la llegada de esta estabilidad generalizada, el fin de semana ha comenzado con contrastes. Mientras gran parte de España disfruta de tiempo tranquilo, el noreste peninsular y las Islas Baleares se ven afectados por el paso de un frente que ha inestabilizado la situación.

Zonas como el País Vasco, la desembocadura del Ebro y Cataluña registran nubosidad y algunas lluvias de poca importancia.

A este panorama se suma el viento intenso en el Valle del Ebro y la tramontana en el norte de Cataluña, así como el levante en el estrecho, que genera nubosidad.

Además, Jorge Olcina ha advertido de la posibilidad de que este domingo pueda llover en forma de tormenta en el archipiélago balear y de que caigan nevadas en el Pirineo.

EFE/ Juan González Procesión en la Semana Santa de Gijón (2025)

El anticiclón de las Azores irá ganando protagonismo hasta el Domingo de Pascua" Jorge Olcina Meteorólogo

Este pronóstico de estabilidad para los días festivos es especialmente notorio, ya que, como recuerda Olcina, nos encontramos en la estación de primavera, que comenzó el pasado 20 de marzo y suele caracterizarse por un tiempo muy variable.

El meteorólogo ha insistido en que el anticiclón de las Azores ganará protagonismo y "va a ser el el elemento destacado del tiempo para toda la Semana Santa hasta los días de de Pascua".