Antonio, dueño de súper con Punto Pack: "Al mes puedo facturar unos 350 euros con los paquetes. En Navidad y Halloween puedo llegar a unos 800 euros mensuales; se gana poco, por es un plan B”

Antonio, dueño de un supermercado que es Punto Pack en una entrevista al youtuber Adrián G. Martin

Un pequeño supermercado ha encontrado en la gestión de paquetería una fuente de ingresos adicional. Antonio, dueño de un supermercado que opera como Punto Pack o punto de paquetería, ha revelado en una entrevista con el youtuber Adrián G. Martin que esta actividad le reporta una facturación mensual considerable, demostrando cómo los negocios locales pueden diversificar sus beneficios.

Al mes puedo facturar unos 350 euros con los paquetes" Antonio Dueño de un supermercado que opera como Punto Pack

Según ha explicado Antonio, los ingresos pueden variar significativamente dependiendo de la época del año. "Al mes puedo facturar unos 350 euros con los paquetes", afirma, aunque reconoce que en picos de demanda como Navidad y Halloween la cifra puede ascender hasta los 800 euros mensuales.

A pesar de ello, lo considera un complemento, ya que "se gana poco, por es un plan B".

Cada paquete que gestiona Antonio le deja, de media, unos 26 céntimos: 13 por recibirlo y otros 13 por entregarlo.

Su tienda maneja entre 200 y 300 envíos diarios, lo que se traduce en una facturación mensual de 300 a 350 euros, con picos de hasta 800 euros en épocas como Navidad o la vuelta al colegio.

Para Antonio, esto representa un ingreso adicional, pero no un sustento principal. La intensidad del trabajo y la presión diaria son tales que no repetiría la experiencia. "Es un trabajo muy exigente, y el trato directo con las personas también pesa bastante", reconoce.

Los márgenes reducidos vienen acompañados de un riesgo constante: la pérdida de un paquete. Aunque existe un seguro, en ocasiones han tenido que cubrir el costo ellos mismos. "Si el error es nuestro, reembolsamos de nuestro bolsillo", explica.

La pérdida de un artículo valioso, como un móvil o un ordenador, puede eliminar meses de ganancias de golpe.

Entrega de paquetes

el supuesto beneficio de atraer clientes es limitado

Además, el supuesto beneficio de atraer clientes a la tienda es limitado: de las 100 personas que entran cada día por la paquetería, apenas un 10% compra algo, lo que representa solo alrededor del 5% de las ventas totales del supermercado.

Del residuo al recurso: un modelo de negocio innovador

El ingenio para generar nuevas oportunidades también se observa en otros sectores, como el primario. Así lo demuestra Max, un joven belga afincado en Gáldar (Gran Canaria), que ha puesto en marcha un proyecto pionero para cultivar setas de alta calidad utilizando posos de café como sustrato.

Su iniciativa, dada a conocer en el canal de YouTube MP DANCAUSA, se basa en un modelo de economía circular que produce hongos comestibles durante todo el año.

El proyecto aprovecha las toneladas de posos de café que bares y restaurantes desechan de forma gratuita. "Es una pena, hay tantas toneladas que se tiran al vertedero", comenta Max.

Además, utiliza contenedores de barco reciclados y de bajo coste, cuyo aislamiento permite mantener una temperatura estable con un consumo energético muy bajo gracias al clima de Canarias.

Un cultivo local con visión de futuro

El cultivo se realiza en dos fases: incubación y fructificación. En la primera, se mezcla la borra de café con otros desechos orgánicos y el micelio.

Tras dos semanas, los cubos pasan a un segundo contenedor donde las setas crecen. Su oferta incluye variedades como la seta ostra y la melena de león, y su principal ventaja competitiva es la frescura frente al producto peninsular. La rentabilidad actual es de "entre 4 y 5 euros por kilo".

Reparto de paquetes comprados por internet

Cuando ves que tu producto tiene valor añadido porque a la gente le gusta, la satisfacción personal es mucho mayor" Max Cultiva setas

Aunque emprender implica una gran carga administrativa "que la gente no ve", Max reivindica el valor de apostar por el sector primario.

"Cuando recolectas el producto y ves que tiene valor añadido porque la gente lo come y le gusta, tiene una satisfacción personal que es mucho mayor que trabajar detrás de un portátil", concluye.