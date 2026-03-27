La inflación se acelera al 3,3% por el encarecimiento de los carburantes tras la guerra de Irán pese a la rebaja del IVA

El INE confirma lo que ya hemos notado desde el inicio de la guerra, el encarecimiento del coste de la vida se acelera, la inflación se dispara en un punto con respecto a febrero, 3,3% de IPC en marzo esencialmente por la subida de los carburantes, según explica la jefa de Economía de COPE, Marta Ruiz

La rebaja del IVA, aplicada desde hace una semana, alivia pero no es suficiente, de hecho las gasolinas están más caras que hace un año y con un precio del diésel disparado como nunca por estas fechas.

De momento la factura de la luz se contiene porque el 84% de la generación de marzo ha venido de renovables y la inflación subyacente, la que quita alimentos frescos y energía se mantiene en el con 7%.

Los analistas auguran una inflación por encima del 4% en verano si la guerra se enquista.