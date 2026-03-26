Asier, carretillero: "Empiezo a las 22 horas a trabajar hasta las seis de la mañana reponiendo baldas en una plataforma de alimentación, me integré fácil"

Asier, carretillero y 'ponedor', ha contado en 'Poniendo las Calles' con Carlos Moreno 'El Pulpo' los detalles de una profesión fundamental que se desarrolla de noche. Su jornada laboral transcurre de las 22:00 de la noche a las 6:00 de la mañana en una plataforma de alimentación, un trabajo que, según ha explicado, le permite sentirse realizado y del que ha ofrecido una visión muy detallada. "Me gusta mucho conducir", ha confesado como una de las motivaciones para optar a este puesto.

Un trabajo de gran responsabilidad

El trabajo de un carretillero es mucho más complejo de lo que se podría imaginar. Asier ha explicado que su día a día no consiste solo en mover palés, sino que implica una cadena de tareas coordinadas. Entre sus funciones se encuentran "descargar los camiones, cargar camiones para otras rutas y reponer para que la gente pueda seguir haciendo los pedidos". La mercancía que maneja es variada, desde yogures y lácteos hasta Coca-Cola, leche o vino.

Su labor es crucial, ya que prepara y organiza los productos para rutas que abastecen a ciudades como Bilbao, San Sebastián, Pamplona, Soria, Burgos o Logroño. "El trabajo del carretillero, pues es llevarlo a su sitio, organizarlo", ha detallado Asier. En un almacén de 13 pasillos, cada producto tiene su lugar asignado para que sus compañeros puedan preparar los pedidos de forma eficiente, un ejemplo de la importancia de los oficios cualificados en la logística actual.

Coges alturas de de 8 metros, el miedo a que se te caiga el pallet"

AYUNTAMIENTO DE PIÉLAGOS Varios carretilleros

La destreza y los riesgos del oficio

Convertirse en carretillero requiere una formación específica. Asier ha contado que, aunque ya tenía el carné, la empresa le proporcionó unas pruebas y un periodo de formación. "Mi función empezó, empecé de preparador de pedido y luego, pues pasé a carretillero", ha recordado sobre su trayectoria. Ha destacado que es un puesto que requiere más destreza que fuerza, y para el que es fundamental la ambición y las ganas, como en otras profesiones que necesitan personal cualificado.

Aunque se ha descrito como "un privilegiado" por la ayuda de sus compañeros, que hicieron que se integrara "fácil", el trabajo no está exento de peligros. Entre los riesgos, ha mencionado el manejo de cargas a alturas de hasta 8 metros y el cuidado con los palés abiertos: "coges alturas de de 8 metros, el miedo a que se te caiga el pallet". También existen peligros como encontrarse con un compañero en una salida de pasillo sin ser visto.

Cuando estás en la carretilla, tienes que ser consciente de saber lo que llevas"

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La radio, una fiel compañera

La soledad del turno de noche es más llevadera gracias a la radio. Al ser el único carretillero en su turno, Asier ha confesado que escuchar 'Poniendo las Calles' le ayuda a no aburrirse y a sentirse acompañado. "Te hace un poco, pues eso, no olvidas lo que estás haciendo, pero sí que, bueno, pues, puedes escuchar un poco la radio", ha explicado, subrayando siempre la importancia de la concentración: "cuando estás en la carretilla, tienes que ser consciente de saber lo que llevas".

Asier se siente parte de la comunidad de oyentes del programa, los conocidos como 'ponedores', con cuyas historias a veces se siente identificado. Formar parte de los más de 128.000 seguidores del programa en Facebook le hace sentirse reconocido, al igual que tantos otros profesionales de oficios que construyen el día a día. "Me gusta mucho cuando dices ya somos, como estabas diciendo hace un rato, que faltaban 4 personas ser 128.000 oyentes, bueno son unas cifras que son normales. Porque yo soy uno de esos oyentes", ha concluido con orgullo.