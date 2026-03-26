"En dos días todo apunta a que pagarán 78 euros más de cuota los que tienen una hipoteca de tipo variable y un préstamo de 150.000 euros"

El euríbor ha registrado en una sola jornada la mayor subida diaria en casi dos décadas, un movimiento que amenaza con encarecer las hipotecas. Así lo ha analizado Pilar García de la Granja en el programa 'Herrera en COPE', donde ha explicado que, tras quedarse a las puertas del 3%, el indicador de referencia para la mayoría de las hipotecas en España anticipa una subida en los costes de los préstamos, confirmando un cambio de tendencia.

Escúchalo en Podcast Subida de las hipotecas de tipo variable por la inflación | Economía de Bolsillo Economía de bolsillo con Pilar García de la Granja Escuchar

A solo dos días de que termine el mes, la media mensual se sitúa en el 2,479% en marzo. Según ha detallado la periodista en la sección 'Economía de bolsillo', esto significa que quienes revisen anualmente su préstamo verán un encarecimiento. Para un préstamo medio de 150.000 euros a 25 años, la cuota subirá en unos 78 euros al año. García de la Granja ha subrayado que lo más significativo es que "es la primera vez que sucede en 2 años”.

El BCE, preparado para actuar

Este escenario está impulsado, según la experta, por "la guerra de Irán" y el encarecimiento de la energía y los fertilizantes. Ante esta situación, la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, ha asegurado que no le temblará el pulso para subir los tipos. Pilar García de la Granja ha explicado que, según Lagarde, "esta vez la guerra y sus efectos no va a pillar por sorpresa al Banco Central Europeo, como pasó en la guerra de Ucrania". El objetivo del organismo sigue siendo una inflación del 2% a medio plazo.

Esta vez la guerra y sus efectos no va a pillar por sorpresa al Banco Central Europeo" Pilar García de la Granja Experta económica

La posible decisión de subir los tipos de interés afectaría directamente al crecimiento económico, ya que implica "drenar dinero del mercado", haciendo que sea más caro. Esto se traduce en un aumento de los costes no solo para las hipotecas, sino también para los préstamos y créditos destinados a empresas y familias, como ha señalado García de la Granja.

Por ello, los expertos lanzan una recomendación clara para quienes tienen una hipoteca a tipo variable, que suponen el 45% de las firmadas este año. Pilar García de la Granja ha indicado que "es un buen momento para renegociar si la subida de los tipos de interés te podría afectar mucho en las cuentas domésticas".

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Más hipotecas, pero menos compras

Pese a la incertidumbre, el mercado hipotecario comenzó el año con una fuerza inusitada. Según datos de la jefa de Economía de la Cadena COPE, Marta Ruiz, en enero se firmaron casi 41.000 hipotecas sobre viviendas, la cifra más alta en 15 años para ese mes. Paradójicamente, este dinamismo contrasta con una caída del 5% en las operaciones de compra, un fenómeno que se explica porque "cada vez necesitamos que el banco nos preste más dinero para comprar una casa", ya que los precios de la vivienda se encuentran en máximos de la burbuja inmobiliaria.

Ante este encarecimiento, los compradores buscan seguridad. La prueba es que el 70% de las nuevas hipotecas se constituyeron a tipo fijo en enero. El interés medio para estos préstamos se situó en el 2,87% para un plazo de 25 años, en un contexto en el que el euríbor de referencia ya se acercaba a una media del 2,5%.