Doctor Manuel Landecho: "Cuando uno orina debe vigilar su color para ver si se está bien hidratado; si es muy oscura indica mala hidratación, debe tener un tono claro o cristalino"

Mantener una hidratación adecuada es fundamental para la salud, pero no siempre es fácil saber si estamos bebiendo la cantidad de líquido necesaria. Durante una entrevista en el programa 'Fin de Semana' de COPE con Cristina López Schlichting, el doctor Manuel Landecho, internista de la unidad de chequeos de la Clínica Universidad de Navarra, ha desvelado una clave sencilla y al alcance de todos para comprobarlo: vigilar el color de la orina.

Si es muy oscura indica mala hidratación; debe tener un tono claro o cristalino" Doctor Manuel Landecho Internista de la unidad de chequeos de la Clínica Universidad de Navarra

El especialista subraya que no hay que esperar a tener síntomas como la boca seca o mareos, ya que estos indican que "estamos llegando muy tarde" al proceso de deshidratación.

En su lugar, propone un método proactivo y simple: observar el tono de la orina.

"Cuando uno orina debe vigilar su color para ver si se esta bien hidratado; si es muy oscura indica mala hidratación; debe tener un tono claro o cristalino", afirma Landecho.

Este gesto cotidiano se convierte así en un indicador fiable de nuestro estado de hidratación.

¿Cuánta agua hay que beber al día?

Ante la "pregunta dificilísima" de cuánta agua se debe consumir diariamente, el doctor explica que "no hay una recomendación universal idéntica para todo el mundo".

El objetivo principal, más que una cantidad fija, es mantenerse bien hidratado. Según el internista, una forma de lograrlo es asegurarse de que la orina tenga un tono cristalino, algo que generalmente se consigue al beber "más de un litro y medio de agua".

No obstante, insiste en que el "mensaje fundamental es sentido común".

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La relación entre el agua y la glucosa

El doctor Landecho también abordó la reciente relación científica entre beber agua y mantener a raya la glucosa.

Aunque confirma que existen estudios que vinculan una buena hidratación con un mejor control de la glucosa en pacientes con un marcador de deshidratación elevado (copeptina), advierte que "esto no se puede extrapolar a la de la población".

Se trata de un hallazgo observado en "un pequeño grupo de pacientes en un estudio muy muy reducido", por lo que no puede generalizarse.

La diabetes tipo 2 es una enfermedad asociada a la obesidad de predominio abdominal y al sedentarismo" Doctor Manuel Landecho Internista de la unidad de chequeos de la Clínica Universidad de Navarra

Pexels Beber agua fría activa nuestro metabolismo

Para las personas que batallan con la glucemia, como los pacientes diabéticos, una correcta hidratación siempre es relevante porque "la diabetes mal controlada induce deshidratación".

Sin embargo, el doctor Landecho es tajante al afirmar que "beber un litro de agua no sustituye nunca a ningún tratamiento".

La esencia para el control de la diabetes tipo 2, recuerda, es un estilo de vida saludable: "La diabetes tipo 2 es una enfermedad asociada a la obesidad de predominio abdominal y al sedentarismo, y lo que es importante es comer bien, hacer ejercicio".

El agua, concluye, es la bebida más saludable y debe ser la principal, pero como parte de un enfoque integral y no como una solución única.