Manuel Lucena, sobre la conquista de América: "A los españoles les falta orgullo y autoestima, hay que salir del nicho del escepticismo"

El historiador e investigador del Instituto de Historia del CSIC, Manuel Lucena Giraldo, ha intervenido en el programa 'La Linterna' de COPE para analizar el legado español en América. A raíz de la polémica por las palabras del rey Felipe VI, Lucena ha defendido la necesidad de valorar la historia de España sin complejos. Para el historiador, el punto fundamental es la "fundación española e hispana de una civilización mestiza y barroca global", un hecho que, según él, encaja con lo que la investigación histórica ha revelado en las últimas décadas sobre el siglo XVI español.

¿Debe pedir España perdón por lo ocurrido en la conquista de América? El tema del día Escuchar

Una civilización mestiza y global

Manuel Lucena ha subrayado que "la primera institución política global de la historia de la humanidad es la monarquía española de la época de los Reyes Católicos y del siglo XVI". Según el investigador, "la conexión humana planetaria con todos los continentes se pone en marcha entonces como un horizonte de vida, de cultura y de expectativas". Este hecho, asegura, otorga a España una "centralidad" clave en el desarrollo humano planetario, motivo por el cual considera "absolutamente fundamental estudiar y contemplar la historia con mayúsculas de España".

En la misma línea que previamente había apuntado el historiador mexicano Juan Miguel Zunzunegui, Lucena ha destacado el mestizaje como un elemento diferencial y definitorio. "El mestizaje es la solución vital para permanecer", ha afirmado, explicando que es la base del "tejido humano de la permanencia de la vida". Esta mezcla interétnica global es para Lucena la gran aportación española: "Esa es la grandeza de la historia de España, de la historia hispana, que nos hacemos más grandes mezclándonos con los demás, primero para seguir allí, segundo, para entendernos y, por supuesto, para construir una civilización".

Nos hacemos más grandes mezclándonos con los demás"

Alamy Stock Photo Ex-Hacienda de Chautla, Puebla, Mexico

El historiador se ha preguntado por qué el Imperio español duró tanto en comparación con otros. Su respuesta es clara y directa: "Porque fue institucional, porque tuvo ley, porque tuvo educación y porque fue mestizo". Estos pilares, sostiene, permitieron construir una civilización cohesionada y duradera, a diferencia de otros modelos coloniales que no promovieron la integración de la misma forma.

La Leyenda Negra, un 'Brexit español'

Respecto a la Leyenda Negra, Lucena ha pedido aprovechar el actual momento de transición global para "dejar de castigarnos a nosotros mismos". Ha explicado que este concepto es "muy reciente", acuñado a comienzos del siglo XX por Emilia Pardo Bazán y Julián Juderías. "La Leyenda Negra es el Brexit español, es la manera de intentar entender cómo entendernos en la vida del futuro sin tener un imperio", ha sentenciado. Por ello, ha instado a dejar de lado tanto la "leyenda negra" como las "leyendas rosas, que son completamente innecesarias", para simplemente "hablar de la verdadera historia, la historia que cuenta la verdad de nuestro pasado".

Alamy Stock Photo Hernán Cortés (1485-1547), conquistador español, atacando a los nativos de México. Fotografía tomada en 1500. Fecha exacta desconocida.

El origen del derecho internacional

Otro de los puntos clave de su análisis ha sido el papel de la fe. Para Lucena, el carácter católico, entendido como universal, fue "decisivo". Ha descrito al Papa de la época como "el equivalente a la ONU del siglo XVI", el único poder con capacidad de arbitraje global. Este imperativo providencial, lejos de impedir el debate, generó lo que el historiador Louis Hanke llamó "la lucha por la justicia en la conquista de América". Lucena es rotundo al afirmar que de esa discusión "nace, nada menos, los derechos humanos y el derecho internacional".

Nos falta orgullo, nos falta autoestima"

A modo de conclusión, y respondiendo a una pregunta directa de Ángel Expósito sobre si a los españoles les falta orgullo, el historiador ha sido contundente: "Nos falta orgullo, nos falta autoestima". Ha lamentado que como sociedad "nos hemos creído que estamos en una esquina pidiendo perdón". Por ello, ha hecho un llamamiento a "salir del nicho del excepcionalismo y del aburrimiento" y a ser conscientes del potencial de tener "la segunda lengua global", que permite conversar y conectar con millones de personas para "aprender a ser mejores personas, a ser felices".