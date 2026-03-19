Juan Miguel Zunzunegui, historiador: "México es un país que no existiría sin España, el mestizaje fue un experimento único y no tiene un concepto de racismo"

El historiador y divulgador mexicano, Juan Miguel Zunzunegui, ha ofrecido una contundente visión sobre la historia compartida entre su país y España, en una entrevista en el programa 'La Linterna' de COPE con Ángel Expósito. Zunzunegui sostiene que la polémica actual sobre la conquista es una "tempestad en un vaso de agua" y defiende que la llegada de los españoles supuso el nacimiento de México, no su destrucción, en un proceso donde el mestizaje fue un experimento único en el mundo.

¿Debe pedir España perdón por lo ocurrido en la conquista de América? El tema del día Escuchar

Una polémica magnificada

Para Zunzunegui, las recientes declaraciones del rey Felipe VI, en las que reconoció abusos durante la conquista pero pidió un análisis objetivo, han sido sensatas y serenas. El historiador considera que el monarca dijo "puras verdades" y celebra que no cediera a las presiones para pedir disculpas. "Yo creo que es muy importante que el rey nunca pida perdón por algo por lo que no hay que pedir perdón", ha afirmado, criticando cómo la actual polarización política ha llevado a que tanto la "izquierda populista" como la derecha hayan querido "ver una disculpa donde no la hubo".

El debate sobre la conquista de América sigue generando tensiones cinco siglos después. Las palabras del rey, que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha considerado un "gesto de acercamiento", han sido vistas como insuficientes por la líder de Podemos, Ione Belarra, quien considera que "no están a la altura". En cambio, la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha defendido sentirse "profundamente orgullosa del legado de España" y ha pedido "dejar en paz al rey".

México es un país que no existiría sin España, porque México no existía en 1521"

La conquista de México

El nacimiento de una nación

Zunzunegui desmonta la idea de una "conquista de México" argumentando que, a la llegada de Hernán Cortés, "no existe México" como país o reino. Lo que había, según relata, era "una serie de pueblos en la Edad de Piedra", la mayoría "sometidos de manera sanguinaria por los aztecas", un pueblo que practicaba unos "10.000 sacrificios humanos al año". Por ello, explica, la práctica totalidad de los pueblos indígenas decidieron aliarse con Cortés para derrotar al opresor.

En este contexto, el historiador defiende una tesis que cambia el paradigma tradicional. La caída de Tenochtitlan en 1521, gracias a una coalición de "un 99% de tropas indias" y un pequeño grupo de españoles, no fue la conquista de México, sino su origen. "La caída de Tenochtitlan es el nacimiento de México, no su conquista", ha sentenciado. Si quieres saber más, puedes escuchar aquí el programa completo sobre si debe pedir perdón España.

La España que llega a América en el siglo XVI no tiene un concepto de racismo"

La conquista de México

España, un imperio constructor y mestizo

Zunzunegui diferencia radicalmente el Imperio español de otros como el británico, el francés o el belga, que actuaron siglos después con el propósito explícito de "saquear". "España nunca llegó a saquear", afirma, sino que "construyó 100 ciudades en el siglo XVI", además de "acueductos, hospitales y universidades". Esta visión es apoyada por otros historiadores como Jorge Luis García, quien ha recordado que la Corona "estuvo siempre mucho más interesada en salvar y en cuidar a los indios" con leyes que suponían una "discriminación positiva". Una reflexión que se alinea con el análisis de Jacobo Bergareche sobre la palabra 'conquista'.

El elemento más singular de este proceso, según el divulgador, ha sido el mestizaje, un "experimento único en el mundo que solo podía hacer España". Lo atribuye a que la mentalidad de la época era distinta a la de otras potencias. Mientras los ingleses eran "profundamente racistas", "la España que llega a América en el siglo XVI no tiene un concepto de racismo". Por su parte, el hispanista Marcelo Ullo apunta a que el "origen del subdesarrollo de México no está en la conquista", sino en la incapacidad posterior de "mantener la herencia recibida", como ha analizado también la historiadora Elvira Roca Barea.

Las palabras del historiador mexicano llegan en un momento de relaciones diplomáticas complejas, marcadas por la exigencia de una disculpa formal que el expresidente Andrés Manuel López Obrador envió en 2019 a la Casa Real. España nunca contestó a la carta, alegando que no se pueden juzgar hechos pasados con "planteamientos contemporáneos". La tensión ha escalado hasta el punto de que México decidió no invitar al rey Felipe VI a la toma de posesión de la presidenta Sheinbaum, un gesto que el Gobierno español calificó de "absolutamente inaceptable".