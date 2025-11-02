Puri: "Mi plato estrella lo llamo 'bandera española', está riquísimo, lo decoro con una franja de yema de huevo rallada y dos franjas laterales de huevo frito"

El programa 'Herrera en COPE', dirigido por Alberto Herrera, ha abierto los micrófonos en su sección 'la hora de los Fósforos' para que los oyentes compartan sus recetas más rápidas y eficaces. La premisa es clara: soluciones culinarias para cuando el tiempo escasea y la despensa ofrece pocas opciones, pero no se quiere renunciar a un plato sabroso y resultón.

Platos rápidos con conservas y microondas

La primera en llamar, Julia, ha propuesto una combinación infalible: un vasito de arroz de microondas con una lata de calamares en su tinta de buena calidad. "Colocas en el plato el arroz, los calamares, los metes en el microondas un minuto y listo", ha explicado, añadiendo que se puede coronar con un huevo frito si hay algo más de tiempo.

Por su parte, Pepe ha compartido una receta que, según asegura, tiene cientos de miles de visitas en sus redes sociales: las migas de coliflor con jamón y huevo. El ingrediente principal son unas migas de coliflor congeladas que se saltean con aceite, ajo y especias. "Le echas unos tacos de jamón y huevo revuelto", ha detallado, sugiriendo presentarlo en un molde para un acabado más decorativo.

Snacks saludables y el poder del 'air fryer'

La colaboradora María José Navarro ha apostado por los snacks saludables, sugiriendo cocer pasta de legumbres, como la de lentejas, y luego tostarla en la freidora de aire hasta que quede crujiente. "Luego le pones las especias que quieras, y tienes un snack supersano", ha comentado.

Plato de lentejas

Siguiendo esta línea, otros colaboradores han recomendado usar los garbanzos de bote, escurrirlos, especiarlos y meterlos en el 'air fryer' hasta que se convierten en una especie de "quicos". Otro truco rápido consiste en meter lomito embuchado en el microondas durante un minuto por cada lado para obtener una crujiente "patata chip" de carne.

Guisos y salteados para sorprender

Desde Londres, una oyente llamada María ha defendido sus raíces culinarias con un salteado rápido de setas con ajo, cebolla pochada y gambas, servido como aperitivo con "patatas tiesas", que según ha aclarado son patatas de bolsa. Su toque final es añadir un huevo para que el plato "quede así, jugosito".

Pixabay Bolsa de patatas

Otra María ha ofrecido una receta más elaborada pero igualmente veloz: langostinos con garbanzos y espinacas. Su truco consiste en saltear los langostinos, retirarlos y usar el jugo de sus cabezas para saltear las espinacas y los garbanzos. "A continuación pongo los langostinos que ya estaban salteados", ha indicado, sugiriendo que para un plato más meloso se puede añadir caldo de pescado y un poco de vino.

Finalmente, Puri ha sorprendido con su plato estrella, la "bandera española". La receta consiste en una base de bechamel con claras de huevo cocido y jamón, decorada con una franja central de yema de huevo rallada y dos franjas laterales de tomate frito. "Ahí tenéis una bandera española que está riquísima", ha afirmado con orgullo.