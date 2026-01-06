Miguel, lotero que ha dado el primer premio del Niño en Logroño: "Es maravilloso que hayamos repartido tanto dinero"

La suerte del Sorteo de la Lotería del Niño ha sonreído a Logroño, donde el estanco “La Estrella de la Suerte” ha vendido un único décimo del primer premio, el número 6703. El afortunado poseedor del boleto recibirá 168.000 euros limpios de impuestos. El dueño del establecimiento, Miguel de Marco, ha compartido su emoción en el programa ‘Mediodía COPE’ con Ángela Sánchez, contagiando su alegría por haber repartido fortuna.

La emoción de repartir suerte por primera vez

Para Miguel de Marco, dueño del negocio, esta ha sido una experiencia inolvidable. “Es la primera vez que damos un premio importante”, ha confesado emocionado, destacando lo reciente de su andadura, ya que la administración apenas lleva año y medio abierta. A pesar del poco tiempo, ya ha entrado en la historia de los sorteos. “Es maravilloso que hayamos repartido tanto dinero, la verdad”, ha afirmado.

Es maravilloso que hayamos repartido tanto dinero" Miguel Lotero de Logroño

En busca del afortunado

El misterio rodea la identidad del ganador, ya que solo se vendió un décimo del número premiado. Miguel ha explicado que, debido a la ubicación del estanco, es casi imposible saber quién es el afortunado: “Esto es un sitio muy de paso, entran cerca de 800 personas todos los días, es imposible saber a quién se le ha vendido”. Aun así, el lotero espera que la suerte se haya quedado cerca y que el ganador sea “de por aquí, por la zona, por lo menos, de La Rioja”.

Cargando…

La satisfacción de dar un premio es tal que el propio lotero ha asegurado que no le importa no haberse quedado con un décimo. “No, no, ni falta que hace”, ha comentado, subrayando que la verdadera alegría es ver que la fortuna llega a sus clientes. Esta filosofía la resume en una frase contundente: “Lo que quieres es que le toque al que compra”.

Una celebración improvisada y con la vista en el futuro

La noticia ha pillado tan de sorpresa al lotero que ni siquiera tenía preparada la celebración. No tenemos ni cava ni champán ni nada”, ha reconocido entre risas, asegurando que tendrán que improvisar para festejarlo. El establecimiento, que antes se llamaba ‘La Estrella’, ha sido rebautizado por el propio Miguel como “La Estrella de la Suerte” tras el feliz acontecimiento.

Cargando…

Miguel de Marco se ha mostrado convencido de que este premio será un gran impulso para su negocio, siguiendo el conocido dicho de que “suerte trae suerte”. Con la vista ya puesta en próximos sorteos, espera que este sea el comienzo de una racha. “A ver si para Navidad damos uno más, un poquito más”, ha concluido con optimismo.