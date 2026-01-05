Antonio Ledezma, ex alcalde de Caracas y líder opositor: "Si Maduro es ilegítimo, más ilegítima es Delcy Rodríguez"

El exalcalde de Caracas, Antonio Ledezma, ha analizado en el programa 'La Linterna' la nueva situación en Venezuela tras la jura de Delcy Rodríguez como presidenta. Ledezma, que tuvo que salir del país en 2017, ha calificado la extracción de Maduro del país por parte de Estados Unidos como un acontecimiento crucial en la lucha que millones de venezolanos mantienen desde hace dos décadas y ha destacado como clave que "el dictador esté fuera del poder".

Quién es Delcy Rodríguez, según Ledezma

Preguntado por la figura de la nueva presidenta, el exalcalde ha recordado que es una dirigente "sancionada por la Unión Europea" que "ha venido formando parte de esta corporación criminal" junto a Chávez y Maduro. La ha acusado de coordinar cuerpos de seguridad como el SEBIN o la Dirección General de Inteligencia Militar, responsables de "delitos de lesa humanidad".

Delcy Rodríguez es un 'títere' Antonio Ledezma, ex alcalde de Caracas

Para Ledezma, no hay duda de la ilegitimidad del nuevo nombramiento: "Si Maduro es ilegítimo, como lo ha dicho la administración del presidente Donald Trump, más ilegítima es Delcy Rodríguez". Ha añadido que, como vicepresidenta, era ella quien coordinaba a los cuerpos de seguridad y la ha definido como "la que ahora aparece como títere de fuerzas que ellos califican de imperialistas".

El plan de la oposición: 'Tierra de Gracia'

Sobre la operación de captura de Maduro, Ledezma ha aclarado que "no es una invasión de Venezuela", sino una "operación quirúrgica policial militar" para detener a la "cabeza de una mafia que trafica drogas", por quien se ofrecía una recompensa de 50 millones de dólares.

La oposición, liderada por Edmundo González y María Corina Machado, seguirá adelante con su "estrategia" y su plan "Tierra de Gracia", que tiene como objetivo la "liberación definitiva" del país. Este plan contempla la reconstrucción institucional para transformar Venezuela de un "narcoestado" a un Estado de derecho.

Venezuela va a pasar de ser el patio trasero de las mafias delincuenciales al shock energético de las Américas" Antonio Ledezma, ex alcalde de Caracas

El proyecto incluye la reunificación familiar de los más de nueve millones de venezolanos en el exilio y la reconstrucción económica, financiera y social. En este sentido, Ledezma ha invitado a las empresas españolas y europeas a prepararse para colaborar, afirmando que "Venezuela va a pasar de ser el patio trasero de las mafias delincuenciales al shock energético de las Américas".