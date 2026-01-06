Arqueólogos franceses, inquietos por el hallazgo bajo una isla del país: "Puede tener hasta 7.000 años"

El escritor y periodista Javier Sierra ha desvelado en el programa 'Herrera en COPE' un hallazgo arqueológico que podría reescribir parte de la Prehistoria europea.

Se trata de los restos de un muro de piedra de hace unos 7.000 años encontrados bajo el agua en una pequeña isla a ocho kilómetros de la costa norte de Francia. La estructura, descubierta gracias a tecnología láser, tiene 120 metros de longitud, 20 de ancho en la base y dos de alto, y está rematada por losas y monolitos que le confieren un aspecto artificial.

Un dique para una ciudad perdida

La investigación, que se lleva a cabo desde 2022, ha confirmado que la construcción es artificial y se erigió cuando el nivel del mar estaba siete u ocho metros por debajo del actual. Los arqueólogos barajan dos hipótesis principales: que fuera un muro para capturar peces con las mareas o, la teoría que cobra más fuerza, que se trate de un dique gigante de contención. Esta segunda opción sugiere que su función era proteger un asentamiento urbano del que hoy no queda rastro.

Este descubrimiento ha reavivado el interés por una antigua leyenda celta de la zona, el mito de la 'ciudad de Iz'. Según este relato, se trataba de una urbe sumergida que, curiosamente, "tenía unas puertas que podían contener las mareas". La coincidencia entre el mito y la posible función del dique ha sorprendido a los investigadores, estableciendo un paralelismo con la búsqueda de la Atlántida a través de los textos de Platón.

Otros misterios bajo el mar

El hallazgo en Francia se suma a otros grandes misterios submarinos que desafían la cronología histórica tradicional. Sierra ha recordado enclaves como el llamado muro de Bimini frente a Florida, las terrazas escalonadas de Yonaguni en Japón, los 'karruts' o raíles prehistóricos que se adentran en el mar en Malta, o las leyendas de los siete templos de Mahabalipuram sumergidos en la India.

La existencia de estas construcciones complejas en un pasado remoto, sin registros escritos aparentes, lleva a plantear escenarios alternativos como la teoría de la catástrofe brusca. Una de las hipótesis sugiere el impacto de un cometa hace unos 10.000 años, que pudo desencadenar una especie de invierno nuclear y borrar el rastro de culturas avanzadas de la Edad de Hielo, como ha explicado el experto.

De la Prehistoria a la Luna

La conversación también ha viajado al futuro, con la próxima misión Artemis 2 que volverá a orbitar la Luna. Los astronautas a bordo probarán los sistemas para el futuro alunizaje y experimentarán momentos de desconexión total con el planeta.

Será, en palabras de Sierra, como "cortar el cordón umbilical con la madre Tierra durante unos minutos", una experiencia que muy pocos seres humanos han vivido y que revivirá la emoción de las misiones Apolo.