Valentín Bote, economista: "Hay perfiles laborales para los que este 2026 subirá el salario un 5%"

Durante una intervención en el programa 'Herrera en COPE', la jefa de Economía de COPE, Marta Ruiz, ha analizado la situación salarial en España. Aunque en 2025 los sueldos pactados por convenio se incrementaron un 3,5% frente a una inflación media del 2,7%, la percepción en muchos hogares es que este aumento apenas se ha notado debido al alza de la cesta de la compra y la vivienda. Para 2026, las previsiones son optimistas, con el Banco de España calculando un incremento medio del 3,5% y Randstad Research proyectando subidas de hasta el 5% en perfiles demandados.

Los profesionales más demandados

El director de Randstad Research, Valentín Bote, ha especificado cuáles serán los perfiles que experimentarán subidas importantes durante este año. Según el economista, hay una fuerte demanda en sectores concretos. Bote señaló directamente al sector de la salud, mencionando que perfiles como "médicos y enfermeras" son muy solicitados. Además, destacó que en "el ámbito de informática y de ingeniería, tenemos muchas posiciones con altas demandas y, por tanto, con subidas importantes también durante este año".

España, a la cola de Europa en poder adquisitivo

A pesar de las subidas nominales, España sigue sin recuperar poder de compra. Como explicó Marta Ruiz en el programa presentado por Jorge Bustos, el país se encuentra "a la cola de Europa" en esta materia: "somos el último o el penúltimo país en términos de mejora de los salarios". De hecho, la economista aportó un dato revelador: "No hemos ganado poder adquisitivo en la última década". Los datos de Eurostat reflejan que, en los últimos diez años, el salario medio ha crecido un 27%, en línea con la inflación acumulada, pero la cesta de la compra ha subido un 45% en el mismo periodo.

Envejecimiento y absentismo, los otros grandes desafíos

Además de la cuestión salarial, el mercado laboral español enfrenta otros retos significativos. Ruiz destacó el envejecimiento poblacional, y citó un cálculo de Randstad Research que alerta de que "por cada 100 trabajadores que se jubilen la próxima década, llegarán 73 jóvenes". A esto se suma la falta de perfiles técnicos y digitales y, por otro lado, el absentismo laboral, que alcanza la cifra de un millón y medio de personas que faltan cada día a su puesto, con un coste anual de 30.000 millones de euros para empresas y la Seguridad Social.