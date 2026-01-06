Ana Velasco, historiadora: "Hay una historia sobre un cuarto Rey Mago que estuvo encarcelado durante 30 años"

La tradición de los Reyes Magos es uno de los pilares de la Navidad, pero su historia está llena de matices y leyendas que se alejan de la imagen popular. La historiadora y experta en Historia del Arte, Ana Velasco, ha desvelado en la sección 'Curiosidades de la Historia' del programa 'Herrera en COPE' con Alberto Herrera algunas de las claves para entender quiénes fueron realmente estos personajes y qué hay de cierto en lo que se cuenta sobre ellos.

Según ha explicado Velasco, la única referencia bíblica a estos personajes se encuentra en el evangelio de Mateo, donde se narra que unos magos de Oriente siguieron la estrella de Belén para adorar al recién nacido rey de los judíos. Tras su encuentro con Herodes el Grande, los magos entregaron al niño Jesús tres regalos: oro, incienso y mirra, motivo por el cual la tradición ha asumido que eran tres, aunque el texto no lo especifica.

El misterio del número y los nombres

La experta ha señalado que el número de magos ha variado a lo largo de la historia. Las primeras representaciones en las catacumbas de Priscila en Roma muestran a tres, pero en otras, como las de Marcelino y Pedro, aparecen dos, y en las de Domitila, hasta cuatro. Los nombres con los que hoy los conocemos, Melchor, Gaspar y Baltasar, no aparecieron hasta el siglo VI en un manuscrito en latín, el 'Excerpta Latina Barbari', que traducía un texto griego.

Artabán, el rey mago de la ficción

Una de las leyendas más extendidas es la de Artabán, el supuesto cuarto rey mago. Ana Velasco ha aclarado que este personaje es una creación literaria del escritor estadounidense Henry van Dyke en su cuento de 1895 'La historia del otro sabio'. En el relato, Artabán se retrasa en su viaje a Belén por detenerse a ayudar a los necesitados, un gesto que le impediría llegar a tiempo para la adoración.

La historia de Artabán detalla cómo el rey empleó sus tesoros, destinados al niño Jesús, para salvar a un anciano, rescatar a un niño de la matanza de Herodes y liberar a una joven de la esclavitud, lo que le costó 30 años de prisión. La historiadora añade que, aunque el relato es ficticio, tiene un fin pedagógico: "Realmente, esta historia es ficción, pero se basa en esas incógnitas sobre cuál era realmente el número de los magos y nos enseña que hay que tener paciencia, hay que ser virtuoso".

¿Por qué se les conoce como 'magos'?

Otro de los puntos que ha aclarado Ana Velasco es el significado del término 'mago'. Lejos de la idea de hechiceros, en la antigüedad se refería a astrólogos o astrónomos, tal y como los describe el propio evangelio de Mateo. "Nosotros entendemos magos hoy como hechiceros, o como alguien que hace magia como tal, pero no era exactamente así", ha puntualizado la experta.

Estos sabios eran sacerdotes de la casta sacerdotal persa que practicaban el zoroastrismo, una religión con paralelismos con el cristianismo. Su interés por los presagios celestes y la luz como símbolo del bien explica por qué se sintieron atraídos por la estrella de Belén. Para ellos, su dios 'Ahura Mazda' representaba la luz que lucha contra las tinieblas, y el bien siempre vence sobre el mal, una idea que resuena con el mensaje cristiano.