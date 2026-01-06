Hacienda permitirá retrasar el pago de impuestos a quienes inviertan dinero en la cuenta de ahorro que prepara el Gobierno

El Gobierno ha anunciado la puesta en marcha de una nueva cuenta de ahorro e inversión con incentivos fiscales para animar a los españoles a ahorrar. La medida llega en un momento en que la participación de las familias en la bolsa se encuentra en su nivel más bajo en 32 años (15%), una situación agravada por la reducción de los beneficios fiscales en los planes de pensiones. En el programa Herrera en COPE, la periodista Sofía Buera ha consultado al economista Fernando Trías de Bes para analizar las claves de este nuevo instrumento financiero, cuyo plazo de consulta pública finaliza el 30 de enero.

Dos ventajas fiscales clave

Según ha explicado Fernando Trías de Bes, la principal ventaja del nuevo producto es fiscal, con un mecanismo que recuerda a los antiguos planes de pensiones. El economista destaca dos tipos de incentivos. El primero sería una deducción directa en el IRPF, lo que en la práctica reduce el riesgo de la inversión. "Ya te están asegurando que ese dinero ya te rinde algo en ahorro de impuestos", ha señalado Trías de Bes, quien considera que sin este tipo de incentivo será "más difícil realmente que la gente mueva ficha".

Ya te están asegurando que ese dinero ya te rinde algo en ahorro de impuestos" Fernando Trías de Bes Economista

La segunda ventaja sería el retraso en el pago de impuestos. El economista cree que probablemente "no tributarás hasta que no saques el dinero de esa cuenta". De esta forma, las revalorizaciones o beneficios que se generen no tendrían que declararse hasta el momento en que el ahorrador decida retirar los fondos, permitiendo que el capital crezca libre de cargas fiscales mientras se mantiene invertido.

Un producto para canalizar el ahorro

El objetivo de esta medida, según ha detallado el experto, no es solo incentivar el ahorro, sino también dirigirlo. La idea es "que pongamos más dinero para financiar la empresa española". De esta manera, se busca que los bancos puedan disponer de más liquidez para prestar al tejido empresarial español. Trías de Bes afirma que se trata de una instrucción proactiva al sistema financiero para que el dinero "no esté quieto solo en cuenta".

Herrera en COPE Fernando Trías de Bes, consultor económico

El economista ha aclarado que este instrumento está pensado "para todos", con un enfoque especial en los pequeños ahorradores y no únicamente en expertos. No obstante, ha subrayado la importancia de informarse bien sobre los productos que ofrecerá la banca y los niveles de riesgo asociados, ya que, en última instancia, se trata de una cuenta de inversión.

El ahorro en España, a debate

La propuesta del Gobierno llega en un contexto en el que la tasa de ahorro de los españoles se encuentra en su punto más bajo de los últimos dos años. Sin embargo, Trías de Bes ha matizado que, si se amplía la perspectiva, "España ha ahorrado muchísimo", especialmente durante los años de la pandemia, donde la incertidumbre disparó la tasa de ahorro. "Somos un país muy temeroso, muy precavido", ha comentado.

Finalmente, el economista ha aportado una definición clara sobre el concepto de ahorrar: "ahorrar es posponer consumo". Ha explicado que no se trata solo de guardar lo que sobra, sino de "decidir conscientemente cuánto y para qué", con el objetivo de mantener el nivel de vida en el futuro. También ha recordado que la inversión en vivienda, muy popular en España, no se considera ahorro en las estadísticas macroeconómicas, lo que desvirtúa la percepción real del esfuerzo inversor de las familias.