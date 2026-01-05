Lethal Crysis, documentalista: "En Venezuela los alimentos y las medicinas estaban a precios prohibitivos, pero la gasolina la regalaban. Es muy sintomático"

El reconocido explorador y documentalista Lethal Crysis ha sido el protagonista de este lunes en 'La Tarde' de COPE. En una extensa conversación con Israel Remuiñán, el youtuber —que acumula más de cinco millones de seguidores narrando realidades extremas— ha desgranado su experiencia en Venezuela durante uno de los momentos más tensos de su historia reciente y ha valorado, desde su experiencia sobre el terreno, las intenciones geopolíticas de Donald Trump respecto a los recursos del país caribeño.

El caos en la frontera y un país en 'stand-by'

Para entender la magnitud del relato, el invitado comenzó contextualizando su llegada a Venezuela en febrero de 2019. Fue un momento histórico marcado por el intento de entrada de ayuda humanitaria a través de las fronteras terrestres, una maniobra impulsada en gran medida por la administración Trump.

'El país se encontraba en un 'stand-by', a la espera de ver qué pasaba. Hubo una guerra campal en la frontera de Cúcuta con el tema de los camiones de ayuda', recordaba Lethal Crysis sobre los días previos al cierre del espacio aéreo. Lo que encontró al cruzar fue una nación desestructurada: 'Un país completamente roto donde los supermercados estaban muy poco abastecidos y la moneda no valía nada de nada'.

La economía del absurdo: una hamburguesa por un mes de trabajo

Uno de los puntos clave de la entrevista con Israel Remuiñán ha sido la incomprensible situación económica que asfixia al venezolano de a pie. El presentador de COPE señalaba la paradoja de una nación rica en recursos naturales pero empobrecida en su día a día: 'Es un país en el que todo estaba carísimo, no se podía acceder a los alimentos ni a las medicinas, pero la gasolina la regalaban. Es sintomático que allí lo que hay es petróleo'.

Lethal Crysis ilustró esta disparidad con ejemplos que vivió en primera persona, destacando que la lógica económica simplemente no existe.

El salario mínimo es de unos pocos dólares al mes. Una hamburguesa con patatas costaba el salario mínimo del mes entero" Lethal Crysis Youtuber y documentalista

Ante esta situación, la supervivencia depende de la economía sumergida y la dolarización de facto. 'El chófer del autobús es mecánico en sus ratos libres y cobra en 'B'. Es una vida complicadísima, el reto de sobrevivir el día a día es tirar de mil trabajos para rascar algo', añadía Lethal.

Limpias el piso o comes este mes

Durante la charla, Israel Remuiñán quiso destacar un dato demoledor que refleja la pérdida total de poder adquisitivo, citando una conversación del propio documental de Lethal donde se evidenciaba el coste de los productos básicos de limpieza.

Esto es fuertísimo. Un desinfectante costaba la mitad de un salario. O sea, o limpias el piso o comes ese mes" Israel Remuiñán

'¿Cómo se vive en un país en el que un papel higiénico te vale la mitad del salario?', se preguntaba el invitado, confirmando que, aunque el desabastecimiento no era tan absoluto como en 2017, los precios hacían que los productos fueran inaccesibles para la gran mayoría.

Infiltrado en un hospital

El testimonio más impactante de la tarde llegó cuando el documentalista narró cómo logró acceder al sistema sanitario público, un lugar vetado para las cámaras y los periodistas. Con la ayuda de una enfermera que había dejado su puesto porque 'no cobraba y se jugaba la vida ante las infecciones', Lethal logró colarse en las instalaciones.

Entré disfrazado. Me dieron una chaqueta de médico que no me llegaba ni al codo, me quedaba enana, y yo iba en chándal corto. No pegaba ni con cola, iba con el miedo de si me pillaban" Lethal Crysis Youtuber y documentalista

Una vez dentro, la realidad superó cualquier expectativa. 'Imagínate estar en quirófano a pecho abierto y que se vaya la luz o no haya agua. Los ascensores se limpiaban con papeles secos', describió. La situación era tan precaria que el peligro no era la cirugía en sí: 'La gente se moría de la infección que pillaban al hacer la operación, no por la dolencia que tenían'.

Además, reveló que hubo una zona donde le fue imposible acceder: pediatría. 'Era un lugar lleno de policías. Según me decían, desaparecían críos por tema de tráfico de órganos, era un fortín para que no entrara nadie', confesó ante el asombro de Remuiñán.

La sinceridad de Trump y el petróleo

Finalmente, la entrevista abordó la actualidad política tras las declaraciones de Donald Trump sobre que EE.UU. debería haber 'tomado' el petróleo venezolano. Israel Remuiñán fue contundente en su análisis: 'Agradecemos la claridad. Ha quedado clarísimo que lo que hay de fondo no es la seguridad nacional, sino las reservas petrolíferas de ese país sumamente rico'.

A Estados Unidos le importa lo más mínimo que allí haya una dictadura, inseguridad o hambre" Lethal Crysis Youtuber y documentalista

Para cerrar, Lethal reflexionó sobre la falta de escrúpulos en el discurso del expresidente estadounidense: 'Que diga a los cuatro vientos y sin vergüenza que Estados Unidos administrará el petróleo es algo que no se ha visto nunca antes. En su primera entrevista no habló de las familias venezolanas, solo de la operación y el ejército'.