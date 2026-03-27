La Seguridad Social pagará a miles de pensionistas en marzo un extra fijo de 36 euros por hijo tras la revalorización de 2026: la cuantía se solicita al pedir la pensión

Un jubilado mira un papel en el que está su nómina donde viene su pensión de jubilación

La Seguridad Social ha confirmado la vigencia del complemento para la reducción de la brecha de género, una ayuda que añade una cuantía fija de 36,9 euros al mes por hijo a la pensión. Este complemento, en vigor desde febrero de 2021, debe solicitarse en el mismo momento en que se tramita la pensión. En marzo, son más de 1,4 millones de pensiones en España las que incluyen este complemento por descendiente.

Esta ayuda la pueden pedir las personas con pensión de jubilación, viudedad o incapacidad permanente que hayan tenido hijos.

Para solicitarlo, hay que cumplir algunas condiciones: haber empezado a cobrar la pensión desde el 4 de febrero de 2021, no haber recibido antes este complemento (ni el antiguo de maternidad), tener al menos un hijo y que la pensión sea más baja que la del otro progenitor.

El trámite es sencillo y se hace al pedir la pensión. Solo se necesita presentar el documento de identidad y algún papel que demuestre la relación con tus hijos, como el libro de familia, un certificado de nacimiento o, si es el caso, el documento de adopción.

más mujeres; 36 euros por hijo

Del total de pensiones que reciben este extra, el 76,4% de sus titulares son mujeres (1.079.933). El importe medio mensual del complemento se sitúa en 76,95 euros.

Este suplemento aporta 36,9 euros al mes por hijo, tras la revalorización aplicada en 2026, y el importe medio recibido por los pensionistas es de 76,95 euros al mes

Según explica el funcionario de la Seguridad Social y experto en pensiones, Alfonso Muñoz Cuenca, "el importe de nuestra pensión aumentará en función del número de hijos que hayamos tenido".

De hecho, casi la mitad de los beneficiarios, el 49,7%, tienen dos hijos.

Entre los beneficiarios, el 24 % tiene un hijo, el 50 % cuenta con dos hijos, el 18 % tiene tres hijos y el 8 % cuatro hijos. Para poder recibir este complemento, eso sí, es necesario solicitarlo al tramitar la pensión.

El importe de nuestra pensión aumentará en función del número de hijos que hayamos tenido"

EFE/Luis Tejido Un jubilado camina en la capital vizcaína, en una imagen de archivo.

Otros beneficios por la crianza

Tener hijos puede influir directamente en la futura pensión no solo a través de complementos económicos, sino también con bonificaciones en la cotización.

El experto Alfonso Muñoz Cuenca detalla que la ley reconoce, por ejemplo, 112 días de cotización por cada parto, un beneficio exclusivo para las mujeres que sí computa para alcanzar el periodo mínimo de cotización.

Además, existe una bonificación de 270 días por hijo para quienes interrumpieron su carrera para la crianza, aunque esta no sirve para el mínimo exigido.

La combinación de estas ayudas permite sumar hasta 5 años adicionales de cotización. Aunque tanto hombres como mujeres pueden solicitar el complemento, Muñoz Cuenca aclara que "solo se le reconocerá a 1 de los progenitores, aquel que tenga menor importe de pensión".

Un ejemplo práctico

El impacto de estas medidas es significativo. El experto plantea el caso de María, una mujer que se jubila con 30 años trabajados y tres hijos.

Gracias al complemento, sumaría 110,70 euros mensuales a su pensión. Al añadir los días cotizados por los partos y el cuidado de los hijos, su vida laboral se incrementaría en 3 años y 2 meses, elevando su pensión total en más de 211 euros al mes.

Alamy Stock Photo Jubilado en silla de ruedas mirando hacia la playa en España

El copago farmacéutico, un gasto creciente

Paralelamente a estos beneficios, el experto advierte sobre una realidad que afecta cada vez a más jubilados: el copago farmacéutico. El límite de ingresos para la exención lleva congelado en 11.200 euros anuales desde 2012, mientras que las pensiones se han revalorizado. Esta situación provoca que "prácticamente, todos los pensionistas que cobran pensión mínima superan ese límite y, por tanto, tienen que pagar medicamentos".

Cada vez más pensionistas deben pagar copago farmacéutico"

Estos datos se enmarcan en un contexto de gasto récord en pensiones. La Seguridad Social destinó en marzo 14.307,7 millones de euros al pago de la nómina ordinaria, un 6% más que en 2025.

La pensión media del sistema se sitúa en 1.367,4 euros, mientras que la de jubilación alcanza los 1.568,5 euros mensuales, un 4,4% más que el año anterior.