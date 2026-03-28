Marc Vidal, inversor: "No nos cuentan que España está creciendo demográficamente tanto que supone la mitad del crecimiento de Europa, por eso nuestra renta se aleja de la media"

El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, celebra la previsión de crecimiento del 2,8% para 2025, una cifra que duplica la de la eurozona. Sin embargo, en el programa 'Herrera en COPE', el analista económico Marc Vidal ha matizado este optimismo en su sección 'Salida de emergencia', advirtiendo que, aunque la cifra es positiva, supone una desaceleración de siete décimas respecto a 2024 y esconde realidades que no se perciben a simple vista.

Demanda interna fuerte, sector exterior débil

Marc Vidal ha explicado a Carlos Herrera que la clave está en los componentes del crecimiento. La demanda nacional aportó 3,6 puntos al PIB, superando el crecimiento final. ¿Cómo es posible? Porque la demanda externa restó 0,7 puntos, lo que significa que "España importa más de lo que exporta en términos de contribución al PIB, lo que lastra el resultado final". Este desequilibrio, según el experto, es uno de los datos que no se suelen destacar en los discursos oficiales.

Escúchalo en Podcast Hay más gente trabajando pero cada trabajador no produce más, por Marc Vidal | Salida de Emergencia Salida de Emergencia Escuchar

A este factor se suma el excepcional aumento demográfico de España, que, según Vidal, "supone la mitad de todo el incremento demográfico europeo". Este fenómeno provoca que, aunque la economía crezca en términos absolutos, no lo haga en la misma proporción para repartir entre más habitantes. El resultado directo es que la renta per cápita española se distancia cada vez más de la media europea, a pesar de que el PIB general crezca por encima.

Crecer no es sinónimo de prosperar

El problema de fondo, como han señalado tanto Marc Vidal como la experta Pilar García de la Granja, reside en un "crecimiento extensivo", es decir, basado en tener más gente trabajando y no en una mayor eficiencia. "España crece porque hay más gente trabajando, no porque cada trabajador produzca más", ha sentenciado Vidal, quien aportó el dato de que la productividad por puesto de trabajo cayó un 0,1%. España es la cuarta economía de la UE, pero cae al puesto decimoquinto en renta individual.

Crecer es en masa, prosperar es algo individual" Marc Vidal Inversor

Esta falta de productividad explica por qué las cifras macroeconómicas no se traducen en un mayor bienestar. Vidal lo resume de forma gráfica: "Si la economía crece un 3 por 100, pero la vivienda sube un 15 y la energía un 10, el dato macro está en verde, mientras la vida real está en números rojos". Una idea que comparte García de la Granja, quien afirma que "por mucho que te digan que el país va como un cohete, tú sientes que cada vez tienes menos capacidad adquisitiva".

Una brecha de 16 años con Europa

La periodista Pilar García de la Granja ha recordado que España lleva 16 años por debajo de la media europea en PIB per cápita. Actualmente, la renta por habitante ajustada por poder adquisitivo es un 8% inferior al promedio de la UE, una brecha que se amplía hasta el 18% si no se tienen en cuenta los precios. Según la experta, esta situación contrasta con el pasado, ya que "el máximo de prosperidad se alcanzó en el año 2006", cuando el país superaba la media comunitaria en cinco puntos "gracias a las políticas llevadas a cabo entre el año 2000 y el 2004".

EFE El ministro de Economía, Carlos Cuerpo

Para ilustrar la diferencia fundamental entre el modelo actual y la prosperidad real, García de la Granja ha concluido con una cita del doctor en Economía Santiago Calvo: "crecer es en masa, prosperar es algo individual". Un resumen que captura la esencia del debate: el crecimiento económico español es una realidad en los grandes números, pero no se refleja de la misma manera en la economía de los ciudadanos.