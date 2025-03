Diabetes, la epidemia silenciosa que puedes frenar con tu dieta

No te pierdas los consejos que te ofrece Ana Deán en COPE Euskadi

La diabetes, una enfermedad que la Organización Mundial de la Salud (OMS) sitúa entre las 10 principales causas de muerte, se ha convertido en una “epidemia global”. En España, según datos de la Sociedad Española de Diabetes, 1 de cada 7 adultos la padece y 1 de cada 2 no está diagnosticado, lo que apunta a un aumento preocupante en los próximos años. Ante esta realidad, la nutricionista clínica Ana Deán, especialista en obesidad, sistema digestivo y salud intestinal, ofrece claves para combatirla desde la alimentación.

"Nos tenemos que concienciar de que cuanto más crece la industria alimentaria con productos procesados llenos de aditivos, más problemas hay en la sociedad y más aumentan las enfermedades", explica Deán en una entrevista en la sección semanal de dietética y nutrición de COPE Euskadi. La experta insiste en que cambiar los hábitos alimenticios es esencial para prevenir y controlar esta enfermedad.

Deán detalla cómo surge la diabetes: "El organismo digiere los alimentos y los convierte en aminoácidos, ácidos grasos y glucosa, que pasan a la sangre y se distribuyen a las células". La glucosa, acompañada por la insulina (hormona producida por el páncreas), es fundamental como "el combustible para las funciones vitales". Sin embargo, "si no producimos suficiente insulina, la glucosa se acumula en la sangre como un tóxico, provocando una acidosis metabólica que daña el organismo", advierte.

Tipos de diabetes: más allá del azúcar

La nutricionista distingue entre los tipos más comunes. La diabetes tipo 1, una enfermedad autoinmune, afecta principalmente a niños y jóvenes, mientras que la tipo 2 , la más frecuente, está ligada a la obesidad, la inactividad física y la mala alimentación. "Cada vez vemos más casos en personas jóvenes por estos factores", lamenta Deán.

Aunque el azúcar suele ser el gran señalado, la experta aclara: "No siempre van de la mano; hay diabéticos que no consumen dulces". Los alimentos a evitar incluyen dulces y bollería industrial, jugos de frutas, harinas refinadas (como pan blanco o pasta), bebidas alcohólicas y procesados ricos en grasas saturadas. "No sólo el azúcar afecta, sino todo lo que desregula la glucosa", subraya.

Obesidad y diabetes: una relación peligrosa

"La obesidad es uno de los mayores factores de riesgo para la diabetes tipo 2", asegura Deán. En su consulta, observa pacientes con sobrepeso y signos como sed excesiva o fatiga, derivándolos al médico si sospecha resistencia a la insulina. "Muchos diabéticos están sin diagnosticar", apunta.

La obesidad está directamente relacionada con la diabetes

Consejos prácticos para una dieta saludable

Deán comparte recomendaciones que han dado resultados: "Mis pacientes regulan su glucosa y reducen la necesidad de insulina". Entre sus consejos: optar por granos integrales como mijo o trigo sarraceno, incluir semillas, frutos secos, legumbres y pescado azul (rico en omega-3), y elegir frutas bajas en azúcar como fresas o arándanos. "La dieta es personalizada, porque cada diabético es único", recalca.

Pescado azul y cereales integrales, básicos en la dieta de un diabético

Contacta con Ana Deán

La nutricionista atiende en la Clínica Guimón (Bilbao) y en la Clínica Médico Dental Enparantza (Mungia). También está disponible en ana_dean_nutricion . "Estaré encantada de ayudar", concluye.