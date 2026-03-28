La Armada y la OTAN ya usan barcos autónomos 'made in Spain': así es la tecnología que está cambiando la guerra en el mar

En Lo que viene de COPE, José Ángel Cuadrado y Jesús Tobarra han desgranado las últimas novedades del sector de la tecnología y la innovación, entre ellas, destaca el trabajo de Utek, una empresa marca España que lleva una década diseñando y fabricando embarcaciones no tripuladas para una gran variedad de misiones.

El proceso de la compañía consiste en identificar primero las necesidades del cliente para después encargarse del desarrollo completo del vehículo autónomo. Una innovación que ya está cambiando cómo se diseñan las guerras en el mar.

Así lo ha explicado César Martínez, CEO y cofundador de Utek, quien detalla que se ocupan de "desarrollar todo el hardware, el software embarcado, también la estación de control, y montamos el enlace de comunicaciones e integramos los sensores que sean necesarios para la aplicación en cuestión".

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La empresa entrega el sistema completo, incluyendo el soporte de mantenimiento y la formación.

La fiabilidad de sus sistemas ha llevado a UTEK a trabajar con organismos de primer nivel. "Hemos trabajado y participado con la Armada en distintos ejercicios, así como con la OTAN", ha afirmado Martínez, subrayando la "mucha experiencia operativa" que posee la compañía.

Aplicaciones de alto riesgo

Una de las aplicaciones más relevantes de estos barcos autónomos se encuentra en el ámbito de la defensa, donde la seguridad de las personas es primordial. En este sentido, César Martínez ha destacado que "una de las principales ventajas de este tipo de sistemas es la protección de las tripulaciones".

Una de las principales ventajas de este tipo de sistemas es la protección de las tripulaciones" César Martínez CEO y cofundador de UTEK

Dentro de este campo, las embarcaciones de Utek son claves en misiones de guerra contra minas, actividades de superficie, guerra antisubmarina e misiones de inteligencia y vigilancia.

No obstante, sus aplicaciones civiles son igualmente importantes, abarcando desde operaciones de salvamento marítimo hasta investigación oceánica o monitorización medioambiental, pudiendo recopilar datos durante muchas más horas que un equipo humano.

Kain, uno de los modelos de barcos no tripulados de UTEK.

De hecho, el “Kain” se utiliza como blanco naval móvil en ejercicios con fuego real, por ejemplo en maniobras de la OTAN, donde estas embarcaciones no tripuladas simulan amenazas reales a alta velocidad para entrenar sistemas de defensa.

El “Kunai”, por su parte, es un sistema más avanzado que ya ha sido entregado al Ministerio de Defensa y está diseñado para la detección de amenazas tanto en superficie como bajo el agua, ya que puede lanzar y recuperar pequeños drones submarinos y transmitir información en tiempo real a la base de control.

El Kunai es otro de los modelos que trabaja UTEK, barcos no tripulados.

Y el “Kaluga” es una embarcación autónoma de altas prestaciones que ha participado en ejercicios internacionales y puede navegar de forma totalmente autónoma a gran velocidad, lo que la convierte en una plataforma muy versátil para seguridad y defensa marítima.

Utek es una de las compañías alojadas en el Parque Científico de Madrid donde se ofrece a estas compañías todos los recursos necesarios para que sigan impulsando sus innovaciones.

UTEK ofrece vehículos autónomos como esta lancha bautizada como Kaluga.

La NASA acelera su regreso a la Luna

La actualidad tecnológica también ha puesto el foco en el espacio y el próximo gran hito: construir una base permanente en la Luna.

La NASA ha anunciado un importante cambio de planes, cancelando la construcción de la estación en órbita lunar 'Gateway' para centrar sus recursos en la misión Artemis 4.

El objetivo es que a partir de 2028 haya vuelos semestrales entre la Tierra y la Luna para garantizar una presencia humana constante en el satélite.

La NASA impulsa su estrategia para conseguir una presencia humana constante en la luna a partir de 2028.

Esta decisión responde a dos objetivos del gobierno de Trump contra el reloj: lograr que el presidente presuma de haber devuelto al ser humano a la Luna antes de que acabe su mandato en 2029 y asegurar el liderazgo espacial frente a China.

Además, el desarrollo de naves de gran capacidad por parte de SpaceX y Blue Origin hace menos necesaria una parada intermedia en una estación orbital.

Orientia, la IA para guiar a profesionales

Finalmente, se ha presentado otro proyecto español, Orientiaa, una plataforma de inteligencia artificial que impulsa Taalentfy y que nace para dar respuesta a una pregunta clave: ¿quién orienta a los orientadores profesionales? Sus creadores han volcado más de ocho años de experiencia para que los orientadores puedan digitalizar, organizar y escalar su trabajo.

Alejandro González, CEO de la plataforma, la describe como una herramienta que "permite escalar la orientación sin perder ningún tipo de calidad", estandarizando el método sin convertirlo en un proceso rígido. Orientiaa "mejora la empleabilidad con un sistema, no con intuición", define objetivos y mide los resultados de forma personalizada.

La plataforma cuenta con una batería de test para que el orientador evalúe a sus orientados e identifique capacidades o áreas de mejora. Según González, esta información es muy difícil de detectar por otros medios, ya que "no está en el currículum, no está en plataformas tipo LinkedIn, etcétera". De este modo, se puede ofrecer un feedback inmediato y de gran valor.