Rosario nació en Las Palmas en 1949 y era muy joven cuando los vecinos vivieron aquella aventura: "Se creyeron que nos íbamos a hacer todos ricos"

En el programa 'La Linterna' de COPE, Ángel Expósito y Álvaro Sanz han contado la historia de cómo, hace 70 años, Las Palmas de Gran Canaria se convirtió en un plató de Hollywood. Entre diciembre de 1954 y enero de 1955, la isla acogió el rodaje de 'Moby Dick', la película dirigida por John Huston y protagonizada por Gregory Peck. Ahora, siete décadas después, los recuerdos de aquella superproducción han vuelto a la actualidad.

De las tormentas de Irlanda a Canarias

El equipo de la película se trasladó a la isla después de un incidente en Irlanda, donde el mal tiempo había destruido dos reproducciones de la ballena, que se perdieron en el mar. Cada uno de estos modelos tenía un valor actual de unos 300.000 euros. La versión cinematográfica de la novela de Herman Melville necesitaba un lugar con costa para continuar, y por ello, Las Palmas terminó siendo la localización elegida para el rodaje.

Una exposición para la memoria

Durante meses, el puerto, el barrio de La Isleta y la playa de Las Canteras modificaron su aspecto. Ahora, 70 años después, una exposición revive aquel rodaje. Como ha contado Álvaro Sanz en 'La Linterna', esta exposición se encuentra en el Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología, ubicado en Las Palmas, y se puede visitar hasta el 3 de mayo. La colección reúne más de 500 piezas auténticas de la promoción del film, incluyendo documentos del plan de rodaje, carteles y fotografías. Puedes encontrar más detalles en este artículo sobre las memorias del rodaje de Moby Dick.

El entorno de la playa de Las Canteras, en Las Palmas de Gran Canaria es uno de lugares más cotizados de Canarias

La exhibición es el resultado de la colección particular reunida durante décadas por Johannes Peter, el comisario de la muestra. Peter, un coleccionista alemán que vive en Gran Canaria desde hace ocho años, relata cómo empezó todo: "Hace más o menos 10 años, he encontrado 3 fotos originales en la calle, en una tienda de antigüedades en Vegueta". Lo que él llama su "proyecto nocturno" le ha llevado a comprar mucho material en subastas virtuales de Estados Unidos.

Desde principio, fue mi idea trabajar solamente con artefactos originales"

El orgullo de todo un barrio

Las escenas finales se rodaron en Las Canteras, un evento que Rosario Balcarcel recuerda en su libro 'Moby Dick en Las Canteras Beach'. "Era la primera vez que Hollywood desembarcaba en Gran Canaria. El rodaje se recibió con muestras de sorpresa y orgullo", explica. Rosario, que nació en Las Palmas en 1949, era muy joven cuando los vecinos vivieron aquella aventura, una experiencia que el paso del tiempo no ha borrado y sobre la que puedes leer más en la curiosa historia que llevó a los americanos a grabar en Las Palmas.

Se creyeron que nos íbamos a hacer todos ricos"

La llegada del equipo de rodaje generó una gran expectación económica entre los locales. "Se creyeron que nos íbamos a hacer todos ricos, sobre todo, en el puerto, porque cogieron a figurantes", recuerda Balcarcel. Los actores principales vinieron de fuera, "pero después muchos niños participaron en la película, ayudaron", añade.

Nada de aquello habría sido posible sin la mano de obra local. La famosa ballena fue construida por 40 carpinteros de ribera, quienes reprodujeron en condiciones muy duras un cetáceo de más de 25 metros de largo y 100 toneladas de peso. El éxito de la maqueta fue una mezcla de fortuna y pericia de los técnicos locales, y para los vecinos "aquello fue tremendo, la gente se reía, se sentían orgullosas".

La exposición incluye materiales exclusivos como diseños de vestuario de Elizabeth Haffenden, que poco después del rodaje, en los años 60, ganó dos premios Oscar como diseñadora. El homenaje va más allá de los objetos y también supone un reconocimiento al impacto que tuvo la película, no solo en España, sino en la historia del cine.