Fernando Martín cuestiona a los neurólogos que afirman que usamos el 100 por cien del cerebro: "Pero si es capaz de salvarte y matarte a la vez"

El humorista Fernando Martín ha puesto en duda una afirmación reciente de los neurólogos durante su sección en el programa 'Fin de Semana', conducido por Cristina López Schlichting. A raíz de la noticia de que el ser humano utiliza el 100% de su cerebro, y no solo un 10%, Martín ha iniciado una divertida reflexión sobre las contradicciones y 'bromas' de nuestra mente.

¿Realmente usamos el 100%?

El colaborador ha expresado su escepticismo ante esta idea. "Yo no me lo acabo de creer", ha afirmado, señalando que conoce a mucha gente que comete errores gramaticales flagrantes, como usar mal los imperativos al decir "correr" o "mirar". "Esa gente no utiliza el 100 por 100 del cerebro ni de broma", ha sentenciado con humor.

Cris y Fer

Martín también ha hablado de su propia experiencia, mencionando su falta de habilidad para el dibujo o las matemáticas, bromeando con que en esas áreas de su cerebro "no hay onas directamente". Además, ha puesto sobre la mesa situaciones cotidianas que, a su juicio, contradicen la tesis, como cuando uno tira la cuchara a la basura y el yogur al fregadero por error.

Un cerebro 'capullito' y bromista

El humorista ha calificado al cerebro como "un poquito capullito" y ha descrito cómo parece "vacilarnos" a propósito. Ha puesto ejemplos como cuando "te pica mucho la nariz" justo en el momento en que tienes las manos ocupadas, o cuando te hace recordar "la monja de 'Expediente Warren" al caminar por una calle oscura y solitaria.

Una de las "bromas" más destacadas, según Martín, es la que ocurre tras una discusión de pareja: "¿Que ya has terminado? Pues ahora te recordaré lo que le tenías que haber dicho". Esta tendencia del cerebro a ofrecer la respuesta perfecta cuando ya es tarde es, para el colaborador, una prueba de que "lo hace aposta"

¿Aliado o enemigo?

Esta reflexión ha llevado a Fernando Martín a plantear una pregunta clave: "¿Es nuestro aliado o es nuestro enemigo el cerebro?". Ha ilustrado este dilema con el funcionamiento de la memoria, que nos hace olvidar un aniversario o un cumpleaños importante pero nos permite recordar datos intrascendentes como "las capas del suelo, que son suelo subsuelo, sustrato rocoso".

Fernando Martín

Finalmente, ha concluido su intervención con una de las contradicciones más llamativas del cerebro, capaz de "intentar salvarte y matarte a la vez". Lo ejemplifica con una situación absurda: "Así que esa porción de pizza está abrasándote la mano, ¿verdad? Pues, corre, métela a la boca". Un cierre humorístico que deja en el aire el debate sobre la verdadera naturaleza de nuestra mente y su supuesta eficiencia total.