Un cocinero experto revela cómo transformar unas alubias de bote en 12 minutos: "Solo mancho una cazuela"

Las alubias rojas de bote se han consolidado como un recurso fundamental en la cocina contemporánea. Su comodidad y versatilidad las convierten en la base perfecta para multitud de platos, desde guisos rápidos hasta ensaladas. Sin embargo, la mayoría de las recetas recurren al clásico sofrito de ajo y cebolla para potenciar su sabor. El cocinero Carlos Gómez, conocido en redes como Charlito Cooks, desafía esta tradición con una propuesta innovadora que cambia las reglas del juego.

Frente a los ingredientes habituales, Gómez propone una combinación inesperada para dar una nueva vida a esta legumbre. Su método, que se ha vuelto popular entre sus más de 375.000 seguidores en TikTok, demuestra que es posible crear un plato sabroso y lleno de matices sin necesidad de recurrir al ajo o la cebolla. "Las alubias de bote no se mejoran con ajo, usa repollo, lombarda y 185 g de champiñones", afirma el cocinero, sentando las bases de una receta revolucionaria.

Una receta lista en menos de 12 minutos

La principal ventaja de esta preparación es su rapidez y sencillez. Tal como asegura el propio chef, puedes tener un plato delicioso y diferente listo "en menos de 12 minutos". La clave está en utilizar ingredientes sencillos y seguir unos pocos pasos. Para empezar, se necesita un bote de alubias rojas al natural de 400 gramos, uno de champiñones de 185 gramos, un tercio de col lombarda y un tercio de repollo.

En menos de 12 minutos" Carlos Gómez Cocinero

El proceso comienza picando la lombarda y el repollo en tiras finas para saltearlos en una cazuela con un chorrito de aceite de oliva. A continuación, se incorporan las alubias de bote bien escurridas y los champiñones, incluyendo parte del líquido de gobierno para aportar más sabor. Se añade un cuarto de vaso de agua, se ajusta de sal y pimienta, y se tapa la cazuela durante dos minutos para que los sabores se integren por completo.

El valor oculto de las legumbres en conserva

Desde el punto de vista nutricional, las alubias rojas de bote son prácticamente idénticas a las cocinadas en casa. Son una excelente fuente de hidratos de carbono complejos, proteínas vegetales y una notable cantidad de fibra. Esta fibra ayuda a regular el tránsito intestinal, aumenta la sensación de saciedad y modula la absorción de glucosa en sangre, convirtiéndolas en un alimento muy completo y saludable.

Además, aportan minerales esenciales como hierro, magnesio y potasio, junto a compuestos antioxidantes vinculados a su característico color granate, que protegen al organismo frente al estrés oxidativo. A la hora de comprarlas, es recomendable elegir aquellas con una lista de ingredientes simple: alubias, agua y sal. Si se desea reducir el contenido de sodio, basta con enjuagarlas bajo el grifo antes de su uso.