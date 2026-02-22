La receta definitiva para cocinar alcachofas en flor con yema de huevo y no desperdiciar nada

Ha llegado la temporada de alcachofas, y con ella una receta para disfrutarlas en casa de una forma sencilla y con un resultado espectacular. Se trata de las alcachofas en flor con yema de huevo, una preparación que habitualmente se degusta en restaurantes pero que puede replicarse fácilmente en el hogar. Además, esta elaboración tiene una particularidad: permite aprovechar el tallo, una parte que normalmente se descarta.

Ingredientes para dos personas

Para elaborar este plato se necesitan muy pocos ingredientes. La lista incluye cuatro alcachofas hermosas, para que toquen a dos por comensal; cuatro yemas de huevo; aceite de oliva virgen extra, y un poco de perejil fresco.

Elaboración de las alcachofas en flor

El primer paso es pelar bien las alcachofas. Aunque para algunos es una tarea tediosa, es un proceso necesario porque "la hoja es dura". Hay que retirar las hojas exteriores hasta llegar a las más blanditas del corazón. Para evitar que se oxiden, el truco consiste en sumergirlas en un bol con agua y perejil fresco troceado, una técnica preferible al limón, ya que "el limón es que al final le aporta sabor".

Una vez limpias, las alcachofas se ponen a hervir en agua durante 15 minutos. Como alternativa, se pueden confitar en aceite de oliva a 80 grados durante el mismo tiempo, un método que aporta más sabor pero también más calorías. Tras la cocción, se escurren bien boca abajo y se abren con cuidado para darles la característica forma de flor.

El siguiente paso es marcar las alcachofas en una sartén con un poco de aceite. Se colocan primero por el lado de la flor, aplastando suavemente para que se doren. Al darles la vuelta, se añade una yema de huevo en el centro de cada una, se tapa la sartén y se cocina a fuego medio. La clave es que la yema no se cuaje por completo, pues "lo rico es que la yema quede semicruda".

Aprovechamiento total: de los tallos a las claras

En esta receta nada se desperdicia. Los tallos reservados se pelan y se cortan en lonchas finas con un pelador de patatas, para luego tostarlas en la sartén con una cucharadita de aceite hasta que queden como crujientes chips de tallo. Para servir, se presenta la flor de alcachofa con la yema y se corona con los chips. Opcionalmente, se pueden añadir unos taquitos de jamón.

Para las claras sobrantes también hay una solución: un wrap saludable. Se montan las claras a punto de nieve, se extienden en una bandeja de horno con un grosor de un centímetro y se hornean 12 o 15 minutos. Al enfriarse, se obtiene una lámina flexible perfecta para rellenar "con pollo, con mayonesa, con lo que queramos" y crear un "wrap maravilloso de claras".