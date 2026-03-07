Roberto Bosquet, chef, revela el truco definitivo para convertir el pollo en un manjar jugoso: "Es clave dejarlas con la piel hacia arriba"

Conseguir un pollo al horno que quede jugoso por dentro y con una piel dorada y crujiente es uno de los grandes retos en la cocina doméstica. Muchas veces, el resultado es una carne seca y sin gracia. Sin embargo, el reconocido chef Roberto Bosquet (41 años) ha compartido su método infalible para que esto no vuelva a ocurrir, una técnica sencilla que promete un resultado espectacular.

El secreto está en el aliño

El primer paso, según explica Bosquet, es preparar un buen aliño que impregne de sabor la carne. Para ello, utiliza una mezcla de sal, hierbas frescas, pimienta y pimentón. "Mezclamos bien", indica el chef, antes de impregnar las piernas de pollo por una parte y luego por la otra. Este proceso asegura que cada bocado esté lleno de matices.

Una vez el pollo está bien sazonado, llega uno de los trucos más importantes del proceso. La posición en la bandeja de horno es fundamental. "Es clave dejarlas con la piel hacia arriba para que esta proteja el interior, que junto con el caldo que vamos a añadir hará que queden super jugosos", detalla Bosquet. Esta barrera natural es esencial para mantener la humedad de la carne durante la cocción.

Justo antes de meterlo en el horno, se añade un poco de caldo en la base de la bandeja. Con el horno precalentado, el pollo se cocina durante una hora. Durante este tiempo, la piel se irá dorando lentamente mientras que la carne se cocina en sus propios jugos y el vapor del caldo, garantizando una textura tierna y melosa.

Una guarnición llena de sabor

Pasada la primera hora de horneado, es el momento de añadir la guarnición. El chef opta por una combinación clásica y nutritiva: "patatas, zanahoria, tomates, cebollas, champiñones y unos ajitos". Las verduras se reparten por la bandeja, alrededor del pollo, y se aderezan con aceite, pimienta, sal y hierbas secas. Para potenciar aún más el sabor y la jugosidad del conjunto, se vuelve a añadir un poco más de caldo.

Con todos los ingredientes en la bandeja, el conjunto vuelve al horno para una segunda y última cocción. Se hornea todo junto durante 40 minutos más. Este tiempo es suficiente para que las patatas y las verduras se cocinen a la perfección, absorbiendo los jugos del pollo y el aliño, mientras la piel del ave alcanza su punto máximo de crujiente. El resultado es un plato completo, saludable y delicioso, listo para servir.