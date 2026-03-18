Jorge Morales, ingeniero industrial: "Lo único que puede evitar que los precios se desbloqueen es que se acabe la guerra pronto porque los barcos que cruzan el estrecho de Ormuz son poquísimos"

Con los precios medios de la gasolina a 1,82 euros y el diésel a 1,93 euros el litro, llenar un depósito de 50 litros cuesta ya 91 y 96 euros respectivamente. Ante esta escalada, España ha iniciado la liberación de parte de sus reservas estratégicas de petróleo. La medida forma parte de una acción coordinada por la Agencia Internacional de la Energía (AIE) para intentar contener los precios, una situación analizada en el programa 'Herrera en COPE' por el experto en energía Jorge Morales de Labra.

La mayor liberación de la historia

La decisión de la AIE, a la que pertenece España junto a una treintena de países, supone la liberación de 400 millones de barriles de petróleo, la más grande de la historia, para afrontar lo que se considera la peor crisis petrolera desde los años 70. Aunque se esperaba una respuesta inmediata de los mercados, la bajada de precios fue más tímida de lo previsto. Ahora se busca comprobar si la ejecución de la medida logra el efecto deseado.

En total, nuestro país liberará 11,5 millones de barriles por fases. La primera, que ha comenzado ya y se extenderá durante las próximas dos semanas, pondrá en circulación 3,75 millones de barriles de gasolina, gasóleo y queroseno. Las siguientes fases, según el Gobierno, dependerán de la evolución de los acontecimientos en el mercado.

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España cuenta con reservas estratégicas para aguantar más de 90 días de consumo sin abastecimiento exterior. La cantidad liberada en esta primera fase equivale a cuatro días de consumo de gasolinas, gasóleos y querosenos para aviación, lo que da una idea de la magnitud de la reserva total del país.

Un parche que ya se nota en el bolsillo

Durante su intervención en 'Herrera en COPE' con Jorge Bustos, el ingeniero industrial y experto en energía, Jorge Morales de Labra, ha asegurado que los consumidores ya están notando los efectos de estas medidas. Sin la liberación de reservas, ha afirmado, "estaremos viendo la gasolina y el gasoil no a 2 euros por litro, sino a 2 y medio ya". Según el experto, de no ser por esta acción, el barril de petróleo "estaría fácilmente por encima de los 120 dólares".

Morales de Labra también ha recordado el impacto de los precios de la energía en toda la economía, ya que está "en la base de toda la cadena de producción". Este hecho, ha explicado, se traslada a las empresas y, en última instancia, a los consumidores, desbocando la inflación, como ya advirtió que ocurriría con la guerra de Ucrania.

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¿Suficiente para calmar los mercados?

Pese a todo, persiste la incertidumbre. La propia ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, no ha podido dar certezas sobre el efecto real que tendrá la medida. En esta línea, Jorge Morales de Labra ha insistido en que una medida de este tipo es transitoria. "En cualquier caso, una liberación de reservas es un parche, es un parche provisional", ha declarado.

El experto ha sido claro al señalar la raíz del problema y su única solución definitiva: "Lo único que puede evitar que los precios se desboquen es que se acabe la guerra pronto". Mientras tanto, ha recomendado seguir de cerca el tráfico de barcos petroleros como termómetro de la situación.

Por su parte, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha reconocido ser consciente "del efecto en el día a día sobre los bolsillos de nuestros ciudadanos y de nuestras empresas". Ha cifrado el aumento del precio desde el inicio del conflicto en un 16 % en la gasolina y un 28 % en el caso del gasoil. No obstante, ha matizado que la situación económica actual "dista de ser la misma que tuvimos al inicio de la guerra de Ucrania en 2022".