Los bancos son las instituciones más preparadas y que mayor confianza generan para proteger nuestros datos personales
Y recuerda: el señor bancario, contigo
Redacción Herrera en COPE
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¿Qué nos cuenta el sector bancario esta semana? Los bancos son las instituciones más preparadas y que mayor confianza generan para proteger nuestros datos personales por delante de las Administraciones públicas.
Porque la banca digital es segura y porque valoramos positivamente las medidas de la banca en ciberseguridad. Además, Bizum es el canal con el que los españoles se sienten más seguros. Son datos de una encuesta de Sigma Dos que revela la importancia de seguir fomentando la educaciónfinanciera y digital.
En lo digital, preocúpate igual. Y recuerda: el sector bancario, contigo.
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