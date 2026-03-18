COPE
Podcasts
Herrera en COPE
Herrera en COPE_Carlos Herrera_imagen principal
Herrera en COPE

Los bancos son las instituciones más preparadas y que mayor confianza generan para proteger nuestros datos personales

Y recuerda: el señor bancario, contigo

El sector bancario, contigo
00:00
Descargar

El sector bancario del miércoles 18 de marzo

Redacción Herrera en COPE

Publicado el

1 min lectura0:28 min escucha

Descargar

¿Qué nos cuenta el sector bancario esta semana? Los bancos son las instituciones más preparadas y que mayor confianza generan para proteger nuestros datos personales por delante de las Administraciones públicas.

Porque la banca digital es segura y porque valoramos positivamente las medidas de la banca en ciberseguridad. Además, Bizum es el canal con el que los españoles se sienten más seguros. Son datos de una encuesta de Sigma Dos que revela la importancia de seguir fomentando la educaciónfinanciera y digital. 

En lo digital, preocúpate igual. Y recuerda: el sector bancario, contigo.

Lo último

Visto en ABC

Herrera en COPE

Herrera en COPE

Con Carlos Herrera

Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h

Programas

Los últimos audios

Último boletín

5:00H | 18 MAR 2026 | BOLETÍN

Boletines COPE
Tracking