Bianca, nota más alta del MIR de la historia: "Me han culpado de algo sin fundamento; no se ha valorado el esfuerzo que he tenido en estos cuatro años"

La controversia ha estallado en torno al último examen MIR. La prueba, que regula el acceso a la formación sanitaria especializada en España, se celebró el 24 de enero, pero fue la publicación de las notas provisionales el 27 de febrero lo que encendió la mecha. Tal y como ha desgranado el periodista Curro Suárez en la sección 'la currada de la semana' del programa 'Herrera en COPE' junto a Sofía Buera, la polémica salta cuando Bianca, una aspirante de 41 años, obtiene el número 1 con una puntuación nunca vista, pese a no alcanzar el 7 de media en la carrera. Este hecho ha desatado un aluvión de acusaciones de copia sin pruebas.

Un examen en entredicho

La desconfianza sobre la seguridad de la prueba se ha visto agravada por otros incidentes. En Santiago de Compostela, a un aspirante le pillaron utilizando unas gafas con inteligencia artificial y un reloj inteligente para copiar. Aunque se le permitió continuar el examen, su calificación final fue de cero. Este caso, sumado a la controversia de Bianca, ha hecho que muchos se pregunten si se están tomando las medidas de seguridad pertinentes.

La polémica de este año no es un hecho aislado. El pasado verano, el comité encargado de preparar las preguntas dimitió en bloque apenas un mes antes de finalizar el plazo para su elaboración. Muchos alumnos han asegurado que, como consecuencia, las preguntas de esta edición no estaban tan cuidadas como en años anteriores, lo que añade más leña al fuego del descontento generalizado.

MIR

Para quienes no están familiarizados, el examen MIR consiste en 200 preguntas tipo test con cuatro opciones cada una, además de una batería de reserva. El sistema de corrección no solo premia los aciertos, sino que penaliza los errores: cada respuesta correcta suma 3 puntos y cada fallo resta 1, mientras que las preguntas en blanco no puntúan.

Bianca, en el centro de la diana

Bianca, la número 1 del MIR, se ha mostrado sorprendida por la polémica generada. En declaraciones a 'Herrera en COPE', ha afirmado sentirse injustamente tratada y ha defendido su esfuerzo. "Desde siempre me he sentido médica y siento que no se ha valorado para nada el esfuerzo que he tenido en estos 4 años", ha declarado, antes de añadir: "Si esta es la sociedad en la que vivimos, deberíamos de hacer una reflexión de hasta dónde podemos llegar a culpar a una persona de algo que, prácticamente, ha sido sin fundamento".

Siento que no se ha valorado para nada el esfuerzo que he tenido en estos 4 años" Bianca Número 1 del MIR

La aspirante ha apuntado a posibles rencillas personales y motivaciones ideológicas detrás de las acusaciones, señalando a un compañero de otro país con el que ha tenido "riña" durante la carrera y afirmando que "la derecha extrema ha tenido mucho que ver en todo esto". A pesar de todo, se mantiene firme y orgullosa de su logro: "Ahora, pues, que digan lo que quieran, yo voy a seguir con mi vida. Ya me llaman en mi país que soy la Nadia Komaney de la medicina".

El debate sobre el modelo

La controversia ha reabierto el debate sobre la idoneidad del sistema MIR. Desde la academia AMIR, donde se preparó Bianca, Alberto, uno de sus responsables, ha señalado fallos en el proceso, como los retrasos en las listas de admitidos. Por su parte, Frank, un alumno, ha expresado la dureza de ver que alguien puede obtener una gran nota sin esfuerzo: "Si hay que cambiar algo, pues que se cambie, intentar que sea, pues, como siempre ha sido, un examen muy transparente".

Getty Images Médico pasando consulta

Víctor Pedrera, secretario general de la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM), considera que el MIR es uno de los sistemas más justos y transparentes que existen, pero admite que "necesita actualización". Pedrera ha abogado por preguntas que midan más el razonamiento y menos la memoria, y ha criticado que algunas preguntas requieran "2 o 3 minutos" solo para leerlas. También ha recalcado que "hacer especialistas no es fabricar churros", pidiendo garantizar la calidad formativa con suficientes tutores y mejorar las condiciones laborales de los residentes, cuyo salario se aproxima al SMI.

Tras la polémica, la asociación MIR ha solicitado una auditoría y el Ministerio de Sanidad se ha comprometido a realizar mejoras. Entre ellas, se incluye el refuerzo en los mecanismos de seguridad, la mejora de los procesos administrativos y una inversión de 10,2 millones de euros para mejorar el sistema MIR.

Finalmente, los resultados definitivos publicados hace 48 horas han confirmado a Bianca como la número 1 del MIR, sin cambios respecto a las listas provisionales. Aunque el 99,95% de los aspirantes han aprobado, el debate sobre el modelo de evaluación sigue más vivo que nunca. Muchos profesionales se preguntan si un examen tipo test es idóneo para medir aptitudes tan necesarias en un médico como la empatía, la cercanía o la capacidad de comunicación.