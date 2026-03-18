"He mirado alternativas al AVE hasta Málaga y el billete de avión cuesta 350 euros sólo la ida, eso sin siquiera facturar maleta en el vuelo"

La noticia sobre la interrupción continuada de la línea de AVE Madrid-Málaga ha caído como un jarro de agua helada, tal como se analizó en el programa 'Herrera en COPE' con Sofía Buera. El presidente de Adif confirmó que la reapertura, prevista para finales de marzo, se retrasa como pronto hasta el mes de abril. Este es el tercer retraso que sufre la línea, interrumpida desde hace dos meses, generando un varapalo importante para los 3,2 millones de usuarios anuales y para la economía de la región.

Marina es una de las miles de afectadas por esta situación. Residente en Madrid, planeaba viajar a su casa en Málaga para pasar la Semana Santa. "Tenía comprado los billetes para irme el 27 de marzo y volver el 3 de abril", explica. Eligió el tren por una cuestión económica, ya que el billete de ida y vuelta le costó unos 160 euros, frente a los 350 que costaba solo la ida en avión sin facturar maleta. Ahora, además del perjuicio económico, "se me duplica también el tiempo que voy a invertir en ir a mi casa en Semana Santa".

EFE Una niña aguarda junto al equipaje de su familia en la Estación María Zambrano de Málaga

Un suplicio para los viajeros

Andrés García Atienza, periodista de COPE Málaga, califica la situación actual para los viajeros como "un suplicio". El trayecto alternativo que conecta diariamente Málaga con Madrid dura casi cuatro horas y media, a pesar de que la web de Renfe indique un tiempo inferior. Los pasajeros deben tomar un autobús en Málaga que los traslada hasta Antequera, donde finalmente pueden retomar la alta velocidad hacia Madrid. Ante esta odisea, y como comentaba Marina, volar es una opción mucho más cara, por lo que muchos optan por alternativas como el coche compartido o el alquiler de vehículos para conectar ambas capitales.

El retraso de la reapertura del AVE ha sido un jarro de agua helada" Andres García Atienza COPE Málaga

Impacto millonario en el turismo

El principal motor económico de la región, el turismo, ya sufre las consecuencias. Los hoteleros de la Costa del Sol han cifrado en un 26% la caída de reservas en la provincia para Semana Santa y el mes de abril, una previsión que en Málaga capital se eleva hasta el 30%. El impacto no solo es negativo en la facturación, con unas pérdidas que se calculan en unos 300 millones de euros hasta la fecha, sino también en la creación de empleo, ya que la Semana Santa es un periodo clave para las contrataciones de temporada.

Javier Hernández, vicepresidente ejecutivo de Aicos, ha advertido sobre el efecto en el empleo. "Hay que tener en cuenta que habitualmente los establecimientos de alojamiento turístico suelen incorporar nuevos equipos o el refuerzo de cara a la temporada media y alta en los días previos a la Semana Santa, y lo mismo ocurre con el llamamiento de los trabajadores discontinuos", ha señalado Hernández, mostrando la preocupación del sector hotelero.

Esta inquietud se extiende a otros establecimientos como restaurantes o chiringuitos. Manuel Yafaina, que regenta un chiringuito en la Costa del Sol, teme que la falta de contrataciones provoque una fuga de personal cualificado. "La gente quiere trabajar, y en este momento que el tema del personal está tan difícil, pues el no coger la plantilla que normalmente tienes, puedo suponer que se te pueda ir a otro sitio y que te quedes, y que luego venga la temporada alta y no tenga los trabajadores suficientes como para poder atender tu negocio", lamenta.

La importancia del turista nacional

El análisis de Andrés García Atienza subraya la gravedad de la situación, destacando el peso del turismo nacional. De los 3,2 millones de viajeros que usan la alta velocidad anualmente, el 80% de los turistas que llegan a Málaga toman el tren. Durante la Semana Santa, esta cifra es aún más significativa, ya que más del 60% es turista nacional, con una gran afluencia de visitantes procedentes de Madrid. Por todo ello, se espera que el impacto de la interrupción del servicio se haga notar de forma notable en las calles y en la economía de toda la Costa del Sol.