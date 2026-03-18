Nacho Rabadán, directivo de la patronal de gasolineras: "La gasolinera de nuestro pueblo está pagando la cisterna 14.000 euros más cara que el 26 de febrero; han disparado costes"

Mientras el Gobierno, en palabras del ministro de economía, Carlos Cuerpo, insiste en que la situación económica actual dista de ser la misma que la del inicio de la guerra de Ucrania en 2022, la patronal de las gasolineras ofrece una visión radicalmente distinta. En el programa 'Herrera en COPE', el director de la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio, Ignacio Rabadán, ha asegurado en una entrevista con Jorge Bustos que, a pie de pista, la realidad es otra: una situación muy parecida a la de entonces, con precios desbocados y sin visos de moderación.

EFE El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo

Una situación 'muy parecida' a la de 2022

Frente al optimismo del Ejecutivo, Rabadán ha señalado que desde el sector ven muy pocas diferencias con la crisis que desató la invasión rusa. "Creo recordar que la medida de la bonificación universal de 20 céntimos la adoptó la administración cuando estábamos en unos niveles de precios de 1,80 y tantos", ha explicado. Una cifra que contrasta con la actual, ya que "hoy, el precio medio del gasóleo es 1,90".

Aunque el directivo de la patronal admite no saber "si a nivel macro se dan otras circunstancias", ha insistido en que lo que perciben en el día a día es una realidad preocupante. Para Rabadán, el mercado vive "una situación muy parecida, la verdad, con unos precios desbocados, y lo que es peor, que no tienen visos de de moderarse".

Dudas sobre la eficacia de las medidas

Rabadán también ha mostrado su escepticismo sobre el impacto real que tendrá la liberación de reservas estratégicas de petróleo anunciada por el Gobierno. "Yo creo sinceramente que es que los mercados no han comprado el mensaje", ha afirmado, argumentando que los operadores están anticipando el riesgo y que todavía no se están produciendo problemas físicos de suministro a nivel global.

EFE/ Javier Lizón Un empleado echa gasolina a un vehículo en una gasolinera de Madrid.

Ante el consejo de ministros extraordinario de este viernes, donde se esperan nuevas ayudas, el sector de las gasolineras denuncia no haber sido consultado.

El sector de las gasolineras, el gran olvidado

Ignacio Rabadán ha lamentado que, pese a que se anuncian medidas "quirúrgicas y específicas", el Gobierno no haya contactado con ellos, considerándose "el sector más directamente afectado". Ha recordado que el sector lo integran un 70 por 100 por PyMES que han visto dispararse sus costes, pagando una cisterna "14.000 euros más cara de lo que la pagaba el 27 de febrero".

Finalmente, Rabadán ha puesto el foco en la recaudación fiscal, señalando que "la administración", en referencia tanto al Gobierno central como a las comunidades autónomas, "ha ingresado 60 millones extra" desde el 28 de febrero solo en concepto de IVA sobre los combustibles. "Con lo cual, margen hay", ha concluido, dejando la puerta abierta a una posible bajada de impuestos que el Ejecutivo ya ha descartado.