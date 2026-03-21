Antonio Escribano, médico nutricionista: "No existen pastillas para quitar el apetito"

En el universo de la nutrición y la lucha contra el sobrepeso y la obesidad, existe una "cantidad enorme de mitos", como afirma el doctor y nutricionista Antonio Escribano. Uno de los más extendidos es el que escucha con frecuencia en su consulta: "mire usted, yo no sé por qué engordo porque realmente, prácticamente no como".

Comer poco o comer menos de lo necesario

Frente a esta creencia popular, Escribano es tajante. La explicación fisiológica es sencilla y no admite discusión: "si una persona come más de lo que necesita, lo que sobra se acumula en forma de grasa". Por tanto, subraya el especialista, "no existe la persona que engorde sin comer".

El problema, según el doctor, reside en la percepción personal. "La gente suele tener la sensación de que come poco, porque a lo mejor le gustaría más, pero si engorda es porque está comiendo más" de lo que su cuerpo gasta. La clave no está en la sensación, sino en el balance energético real.

Ayuno intermitente: el efecto rebote

Otro de los mitos más en boga es el del ayuno intermitente, una práctica que consiste en alternar periodos de ingesta con otros de ayuno, generalmente de 12 horas o más, con la promesa de que durante ese tiempo "el cuerpo pierde grasa".

Sin embargo, el doctor Escribano lanza una seria advertencia sobre sus consecuencias. El cuerpo, explica, tiene memoria y aprende de nuestros hábitos. "Cuando se vuelve a comer, el cuerpo se va aprendiendo que se está a largos períodos sin comer", y su reacción es una medida de supervivencia.

El cuerpo ralentiza el metabolismo y luego se engorda con más facilidad" Antonio Escribano Médico

¿Y qué hace el organismo para protegerse? La respuesta es contraproducente para quien busca adelgazar: "ralentiza el metabolismo". Este mecanismo de defensa provoca que, al volver a ingerir alimentos, "se engorde con más facilidad". El cuerpo se vuelve más eficiente almacenando energía en previsión de futuras carencias.

EFE Alimentos

No existen las pastillas milagrosas

En la búsqueda de atajos para perder peso, muchas personas recurren a soluciones supuestamente mágicas, como las pastillas para quitar el apetito. Escribano es igualmente contundente a este respecto, desmontando otra falsa creencia.

No existen pastillas para quitar el apetito" Antonio Escribano Médico

Entonces, ¿cuál es la única manera de adelgazar de forma saludable? El nutricionista lo resume en una fórmula clara: "comer muy bien y bastante poco". Y añade un matiz crucial: ese "poco" es, "generalmente, muchas veces, menos de lo que uno cree que es poco". La solución no está en ayunos ni en pastillas, sino en un cambio de hábitos y en la comprensión real de las necesidades de nuestro cuerpo.