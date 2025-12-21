Macu Gortázar, psicóloga, sobre los seres queridos que faltan en Navidad: "Hay gente que necesita poner un plato más en la mesa, rezar a la persona o hablar de ella y, todo eso, al final está bien"

La Navidad es una época de luces, celebraciones y reencuentros, pero también un periodo cargado de expectativas que no siempre se cumplen. Para muchas personas, estas fechas conllevan estrés, cansancio emocional y sentimientos de soledad. Con el objetivo de aprender a gestionar estas emociones, el programa Poniendo las Calles, con Bea Calderón, ha contado en su gabinete psicológico con la colaboración de Macu Gortázar, psicóloga especializada en bienestar emocional, quien ha ofrecido claves para vivir estas semanas con más calma y autenticidad.

Un cóctel de emociones ambivalentes

Macu Gortázar explica que no conoce a "nadie que no tenga ciertos sentimientos ambivalentes ante estas fechas". Por un lado, surgen el estrés por la operativa diaria, la acumulación de tareas y la carga mental de tener "algo pendiente todo el rato". Este estrés se agudiza con la necesidad de cerrar asuntos laborales antes de las vacaciones y, en el caso de las familias con niños, se mezcla la alegría de pasar tiempo con ellos con el agotamiento que supone.

Junto a la planificación y las compras, aparecen también las emociones positivas como la alegría, la gratitud y el sentimiento de poder celebrar con los seres queridos. Sin embargo, todo esto convive con la tristeza por "las personas que no están o situaciones vitales que estamos echando de menos". El resultado, según la psicóloga, es "un cóctel que a veces es más positivo y otras veces, pues, es un poquito más más triste".

Alamy Stock Photo Mesa festiva con postre de invierno, vino tinto y decoración navideña. Acogedora cena navideña con un toque de frutos rojos y vino caliente.

Claves para gestionar el estrés navideño

Para gestionar mejor el estrés navideño, la experta destaca dos herramientas fundamentales: la planificación y la delegación. Aconseja ser "especialmente amiga de las listas" para organizar de manera eficiente qué se va a necesitar y cuándo. Esta organización ayuda a combatir el "ruido interno que se genera de 'no voy a llegar, no llego a todo, no puedo con todo'", que Macu Gortázar identifica como "nuestro peor enemigo en estos casos".

Por otro lado, la delegación es clave para no sobrecargarse emocionalmente. "Muchas veces las personas acaban enormemente cargadas porque tienen la sensación de que se tienen que ocupar de todo", afirma. Sugiere soluciones prácticas como repartir tareas, que cada invitado traiga un plato para la cena o dividir los gastos económicos. Pedir ayuda y comunicar la saturación es fundamental para cuidar la salud mental y no intentar ser "superhéroes".

El duelo y la 'silla vacía' en Navidad

Uno de los mayores desafíos emocionales en Navidad es la gestión del duelo por la pérdida de un ser querido. Macu Gortázar subraya que, sin importar si la pérdida fue reciente o no, en esta época "siempre va a estar presente". Por ello, es importante no forzarse a celebrar si no apetece y hacerle un lugar a esa ausencia y a las emociones que surgen, sin juzgarlas.

Hay gente que necesita poner un plato más en la mesa" Macu Gortázar Psicóloga

La psicóloga defiende la importancia de validar las necesidades de cada persona en su proceso de duelo. "Hay gente que necesita poner un plato más en la mesa, hay gente que necesita dedicar un tiempo a rezar a la persona o hablar de ella y, todo eso, al final está bien", asegura. Se trata de un buen momento para "poder hacer lugar a esas emociones que a veces durante el año no dejamos que salgan de la misma manera". Este sentimiento es conocido como el síndrome de la 'silla vacía', una realidad que se hace muy presente en estas fechas.

Alamy Stock Photo Una mesa preparada para una cena navideña tradicional el día de Navidad.

En el caso de las pérdidas recientes, a la tristeza se suma el miedo a "cómo va a ser la primera Navidad en la que esta persona no está". La recomendación es "dejar que venga lo que tenga que venir", apoyarse en el entorno y "poder expresar lo que necesitamos".

Es preferible quizás un momento incómodo de 2 segundos que una cena entera incómoda" Macu Gortázar Psicóloga

Las reuniones familiares también pueden ser una fuente de tensión. Ante el clásico encuentro con un familiar conflictivo, Macu Gortázar aconseja poner límites emocionales e incluso físicos, como no sentarse al lado de esa persona. También sugiere pactar previamente no hablar de ciertos temas conflictivos durante la celebración para facilitar la convivencia.

Si surge una conversación incómoda, se pueden emplear técnicas como el humor, derivar el tema o "poner un límite muy claro desde el primer momento". Según la psicóloga, "es preferible quizás un momento incómodo de 2 segundos que una cena entera incómoda".

Finalmente, para cuidar la salud mental en estas fiestas, Macu Gortázar propone un gesto de autocuidado: dedicarse un tiempo a hacer algo que se ha pospuesto durante el año. "Que cada uno haga ese momento de introspección, porque todas las personas tenemos algo que no hacemos y que en el fondo sabemos que nos hace sentir bien", concluye. Desde leer un libro a llamar a un amigo o hacer voluntariado, se trata de elegir un "propósito pequeñito" para regalárselo a uno mismo en estas fechas.