Jorge Olcina, meteorólogo: tras el "escobazo de frío escandinavo" de este sábado, una semana "primaveral de Fallas"

El meteorólogo y director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante, Jorge Olcina, ha explicado que España ha notado la llegada de "un escobazo frío que desde ayer está entrando prácticamente en toda España". En su intervención habitual de los sábados en 'Fin de Semana' con Cristina López Schlichting ha subrayado que esta masa de aire procedente de Escandinavia ha entrado con fuerza, salvo en la parte más meridional del valle del Guadalquivir.

Un fin de semana de dos caras

Olcina ha descrito un "ambiente un poquito dual" para este fin de semana. El sábado está marcado por la inestabilidad de un frente que ha cruzado la Península Ibérica, dejando lluvias en el Cantábrico, Pirineos, Valle del Ebro, Cataluña, el norte de la Comunidad Valenciana y Baleares.

Sin embargo, el pronóstico mejora de cara a mañana domingo. El meteorólogo ha señalado que, a medida que avance el sábado, el frente "irá desgastándose" y mañana "será un día más tranquilo" y soleado en la mayor parte del país, aunque todavía podrían registrarse "restos de inestabilidad" en el norte peninsular y Baleares.

semana de fallas: primavera de día, frío de noche

De cara a la próxima semana, se espera tiempo tranquilo y estable en la península. Jorge Olcina ha anticipado "mañanas soleadas y temperaturas que van a llegar a los 20, 21 grados en buena parte de España", un pronóstico favorable para la semana de Fallas en Valencia.

A pesar de las temperaturas diurnas agradables, el experto advierte que "las noches todavía serán frescas o frías". Los termómetros marcarán entre 5 y 6 grados en el interior peninsular y entre 10 y 11 grados en las costas del sur y del este.

Una nueva bolsa de aire frío o DANA se situará a partir del martes frente a las costas de Portugal, pero, según Olcina, "no parece que vaya a querer entrar en la Península Ibérica". Su influencia se limitará principalmente a Galicia y, sobre todo, a las Islas Canarias.

Inestabilidad en Canarias y la vista puesta en Semana Santa

El tiempo en el archipiélago canario será la excepción, ya que se inestabilizará a partir del martes. Olcina ha pronosticado que "no va a ser un tiempo tan tranquilo como estamos habituados en el archipiélago canario", y que entre el martes y el viernes "puede caer algún chaparroncito", con mayor probabilidad en las islas occidentales.

Finalmente, sobre el pronóstico estacional, el meteorólogo ha adelantado que se perfila una "primavera cálida", aunque la gran incógnita siguen siendo las lluvias. De cara a la Semana Santa, aunque es pronto para pronósticos cerrados, se espera que las "condiciones anticiclónicas quieran dominar", con la esperanza de que sea más tranquila que la de años anteriores.