"Trump autoriza comprar petróleo de Rusia, dicen, durante un mes, advierte la Unión Europea que es un paso muy preocupante que compromete la seguridad del continente"

El gobierno de Donald Trump ha autorizado la compra de petróleo ruso durante un mes, una decisión que ha generado un terremoto geopolítico y que ha sido analizada en el programa 'La Linterna' de COPE. La medida, detallada en un comunicado del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, busca estabilizar los precios del crudo permitiendo la compra de petróleo que ya haya sido cargado en buques. La decisión ha sido celebrada por el Kremlin pero duramente criticada por la Unión Europea y Ucrania.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, ha matizado que se trata de una "medida de alcance limitado y a corto plazo" que "no aportará beneficios financieros significativos al Gobierno ruso". Según Bessent, esta decisión se enmarca en las políticas energéticas del presidente, que "han impulsado la producción de petróleo y gas de Estados Unidos a niveles récord", algo que ha sido clave, según la administración, para mitigar el alza de precios.

Rechazo frontal de Kiev y Bruselas

La reacción en Europa no se ha hecho esperar. La Unión Europea ha calificado la autorización como un "paso muy preocupante" que, a su juicio, compromete la seguridad del continente. Bruselas considera que la medida permitirá a Putin obtener más ingresos para seguir financiando la guerra. En la misma línea se ha manifestado el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, quien la ha tachado de "decisión incorrecta".

Rusia gasta ese dinero en armas, en drones sobre todo, que atacan masivamente a los ucranianos"

EFE El presidente ruso Vladimir Putin

Durante su visita a París, donde se ha reunido con su homólogo francés, Emmanuel Macron, Zelenski ha sido tajante: "Creo que levantar las sanciones fortalecerá la posición de Rusia, porque recuperará dinero de los recursos energéticos, del petróleo". El mandatario ucraniano ha desmontado el argumento de la estabilización. "Oímos señales de que esto es para estabilizar la situación, pero la lógica es completamente distinta. Rusia gasta ese dinero en armas, en drones sobre todo, que atacan masivamente a los ucranianos", ha sentenciado.

El Kremlin celebra la decisión

Desde Moscú, la visión es diametralmente opuesta. El portavoz del Kremlin y una de las figuras clave del gobierno de Putin, Dimitri Peskov, ha celebrado el anuncio. "Por supuesto, tales acciones contribuirán en cierta medida a la estabilización de este mercado", ha declarado Peskov, quien considera que el mercado global no puede funcionar sin el crudo de su país. Una nueva amenaza que se suma a las ya existentes, como analiza David Alandete en 'La Linterna'.

Sin volúmenes significativos de petróleo ruso, la estabilización del mercado es imposible"

Tensión en Oriente Medio

Esta decisión llega en un momento de máxima tensión en los mercados energéticos, con el barril de Brent rozando los 100 dólares y el de West Texas en 96 dólares. El mercado se ha visto sacudido por el cierre efectivo del estrecho de Ormuz, por donde circula una cuarta parte del comercio marítimo de petróleo, tras la ofensiva de Estados Unidos e Israel y la posterior respuesta de Irán. En este contexto, las autoridades belgas y francesas han informado de la incautación del buque 'Ethera'.

EFE Presidente de Estados Unidos Donald Trump

La tensión en la región ha tenido consecuencias directas para los socios de la coalición internacional antiyihadista. El presidente francés, Emmanuel Macron, ha rendido homenaje a un soldado francés fallecido en un ataque con un misil iraní en el Kurdistán iraquí. Macron ha pedido "sangre fría" y ha evitado hablar de una posible respuesta.

Tras el ataque, el presidente galo ha insistido en el carácter defensivo de la presencia francesa en la zona. "Seré muy prudente, estoy a la espera de recibir toda la información que me proporcionará el estado mayor y nuestros servicios. También espero hablar con el primer ministro iraquí a primera hora de la tarde", ha asegurado en la rueda de prensa conjunta con Zelenski, según ha informado la corresponsal Asunción Serena.