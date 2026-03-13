Expósito, sobre María Jesús Montero y las ayudas por la guerra: "Pero, ¿sabe lo que ha dicho? De verdad, ¿sería capaz de repetir una frase parecida?"

El presentador de 'La Linterna', Ángel Expósito, ha reaccionado con dureza a las declaraciones de la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, sobre las ayudas que el Gobierno prepara para paliar los efectos económicos de la guerra. Montero ha afirmado en relación al paquete de medidas: "Tenemos ya todo el compendio de medida que aprobaremos en el momento que sea oportuno, y será oportuno en el momento en que tengamos pronunciamiento de Europa para intentar ir todos a una".

Un plan de choque a la espera de Europa

Durante una visita a Torre del Mar (Málaga), Montero ha anunciado este viernes que el Gobierno de Pedro Sánchez tiene "el trabajo listo" para desplegar un paquete de medidas contra la escalada de precios derivada de la guerra de Irán. Sin embargo, su aprobación se producirá «en el momento oportuno» tras consultar con Europa y el diálogo social, sin concretar plazos.

EFE La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero

La vicepresidenta ha explicado que el Ejecutivo está «trabajando intensamente» en un plan inspirado en crisis previas, como la de Ucrania, que se adaptará a la evolución de los mercados. La situación internacional ha provocado un contexto de gran volatilidad, con subidas en energía y combustibles que ya impactan en el IPC. Ante la duda de si se debe buscar entre las gasolineras con precios más baratos, el Gobierno pone el foco en la electricidad, donde considera que hay «más margen de actuación».

Montero ha descartado rebajas inmediatas del IVA en combustibles, ya que «no es tan simple, requiere autorización de Europa». Aun así, ha asegurado que «todas las medidas están encima de la mesa» y que el regulador vigilará las gasolineras para evitar abusos. Mientras, se analiza si la liberación de reservas de petróleo será suficiente para contener la escalada.

No será en el Consejo de Ministros del martes, pero sí pronto, pendiente de las reuniones del Eurogrupo"

La también secretaria general del PSOE andaluz ha precisado que el plan no se aprobará en el Consejo de Ministros del próximo martes, pero sí «pronto», ya que está «pendiente de las reuniones del Eurogrupo y Ecofin la próxima semana». Los ciudadanos, ha dicho, saben que «ante una crisis, [el Gobierno] responde con mucha contundencia».

EFE Las tres vicepresidentas, primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero (i); segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz (2i) y tercera y titular para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen (2d) y los ministros de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo (detrás) e Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz (d)

Críticas cruzadas y el incidente del AVE

En su intervención, Montero ha cargado contra la Junta de Andalucía por, según ella, no haber desplegado las tarjetas monedero para economatos sociales. «Es muy grave que el resto de comunidades hayan trabajado en esta dirección y Andalucía no», ha denunciado la ministra, cuyo gobierno insiste en que la guerra en Oriente Medio afecta a la vivienda y a los más vulnerables.

Las palabras de la vicepresidenta sobre la demora del plan de ayudas han provocado la reacción de Ángel Expósito en 'La Linterna' de COPE. "Pero, ¿sabe lo que ha dicho?De verdad, ¿sería capaz de repetir una frase parecida?", se preguntaba el comunicador ante la justificación de la ministra. Una crítica que refleja el sentir de una parte de la ciudadanía ante la incertidumbre económica.

De verdad, ¿en qué manos estamos?"

Por otro lado, preguntada por los periodistas, Montero ha restado importancia al incidente ocurrido en la estación de AVE de Córdoba, donde un fallo eléctrico obligó a evacuar un tren. La ministra, que continuó su viaje en coche oficial, ha afirmado: «Es lamentable que se hable de esto; no entiendo la polémica. Como cualquier ciudadana, me bajé en la estación porque el tren estaba parado por una avería y continué mi trayecto».