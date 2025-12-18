Macu Gortazar, psicóloga: "Es bueno poner el límite físico, pues igual no es lo mejor que te sientes al lado de ese cuñado o esa cuñada, que sabes que te va a traer un problema"

La Navidad es una época que suele venir cargada de luces, celebraciones y encuentros, pero también de altas expectativas donde todo debe ser perfecto. Esta presión por ser felices y disfrutar de la familia puede generar estrés, cansancio emocional y sentimientos de soledad, especialmente cuando la realidad no acompaña a ese ideal. En el programa Poniendo las Calles, Bea Calderón ha abordado esta cara menos visible de las fiestas para aprender a gestionar mejor el torbellino emocional que las acompaña.

Para ello, el programa ha contado con la psicóloga especializada en bienestar emocional, Macu Gortázar, quien ha ayudado a entender qué ocurre en nuestro interior durante estas fechas. La experta ha ofrecido algunas claves sencillas para vivir estas semanas con más calma y autenticidad, poniendo el foco en la gestión de las emociones y los conflictos que a menudo surgen en el entorno familiar.

Un cóctel de emociones ambivalentes

Gortázar ha explicado que no conoce a "nadie que no tenga ciertos sentimientos ambivalentes ante estas fechas". Por un lado, está el estrés operativo: la planificación de comidas, las compras y la carga mental de tener siempre algo pendiente. Este agotamiento se ve agudizado por la necesidad de cerrar temas laborales antes de las vacaciones y, para los padres, por la gestión de los niños en casa, que es "algo muy estresante y que también genera que sus padres también estén muy cansados".

Alamy Stock Photo Mesa de cena navideña preparada con galletas y adornos.

Pero junto al estrés, también afloran "todas las emociones positivas de alegría, de gratitud, de sentimiento de poder estar con los que más queremos". Sin embargo, este cóctel emocional también incluye la tristeza por las personas que ya no están o por momentos vitales que se echan de menos. La psicóloga resume que la Navidad es "un cóctel que a veces es más positivo y otras veces, pues, es un poquito más más triste".

A este estrés operativo se suma la presión por el consumo y los regalos, un factor que puede generar ansiedad adicional en las familias, sobre todo en lo que respecta a los más pequeños y el conocido como síndrome del niño hiperregalado. La neurociencia explica que el exceso de regalos puede anular la ilusión en los niños, un aspecto sobre el que los psicólogos advierten para no desvirtuar el sentido de estas fechas.

Gestionar el duelo y el estrés

Para gestionar el estrés navideño, la experta recomienda dos herramientas fundamentales: la planificación y la delegación. Aconseja hacer listas para tener las tareas controladas y reducir el "ruido interno" y la sensación de no llegar a todo. Además, Gortázar subraya la importancia de repartir tareas y pedir ayuda: "El poder repartir tal vez tú te vas a ocupar de esto, tú de lo otro. Tampoco pasa nada, porque si yo he puesto la casa en Navidad, pues oye, que cada uno traiga un plato".

En cuanto al duelo por la pérdida de un ser querido, la psicóloga afirma que la ausencia siempre está presente en esta época. Para las pérdidas no recientes, "está bien hacerle un lugar" a esa persona, ya sea poniendo un plato en la mesa o hablando de ella. Gortázar destaca que "es un buen momento para poder hacer lugar a esas emociones que a veces durante el año ya no dejamos que salgan de la misma manera".

Es un buen momento para poder hacer lugar a esas emociones que a veces durante el año ya no dejamos que salgan de la misma manera" Macu Gortazar Psicóloga

Para las pérdidas recientes, que generan miedo ante la "primera Navidad" sin esa persona, la clave es "dejarse sentir lo que tenga que venir, apoyarnos mucho en la gente que tenemos a nuestro alrededor y, sobre todo, poder expresar lo que necesitamos".

Conflictos en la mesa familiar

Uno de los puntos más delicados son las reuniones familiares donde surgen tensiones con "ese cuñado o esa cuñada, que sabes que te va a traer un problema". Para estos casos, Macu Gortázar es contundente al recomendar poner límites emocionales e incluso físicos. "Es bueno poner el límite físico, pues igual no es lo mejor que te sientes al lado de ese cuñado o esa cuñada, que sabes que te va a traer un problema", ha sentenciado.

Es bueno poner el límite físico, pues igual no es lo mejor que te sientes al lado de ese cuñado o esa cuñada, que sabes que te va a traer un problema" Macu Gortazar Psicóloga

Otra estrategia es pactar previamente no hablar de ciertos temas conflictivos. Si la conversación incómoda surge, se puede "derivar el tema", usar el humor o "poner un límite muy claro desde el primer momento". Según la psicóloga, es "preferible quizás un momento incómodo de dos segundos que una cena entera incómoda".

Finalmente, como hábito para cuidar la salud mental en Navidad, Gortázar anima a regalarse un pequeño gesto de autocuidado. Propone aprovechar para hacer algo que se ha pospuesto durante el año, "aunque solo lo lea un día, pero es ese día que me voy a regalar". La idea es que cada persona encuentre ese "propósito pequeñito" que le haga sentir bien, ya sea leer un libro, hacer voluntariado o llamar a un ser querido.